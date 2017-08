Vereador revela sua experiência em livro

Informação

“Eles ocuparam a Cidade – Como engajar as pessoas para transformar a política” será o título do livro que o vereador Caio Cunha (PV) irá lançar, no final do próximo mês, para relatar, em detalhes, a metodologia de trabalho cooperativo que lhe assegurou a condição de mais votado na Cidade durante as eleições municipais passadas e ainda abriu espaço para estender sua atuação para outras cidades. Atualmente, o modo de atuação do mogiano serve como referência para vereadores de nove diferentes cidades que passaram a compartilhar com ele o projeto de “transformação política e social” que aposta na mudança do País a partir dos municípios. “Afinal, é neles que estão as pessoas”, afirma o vereador. Segundo Caio Cunha, não se trata de um livro técnico, mas um trabalho que “beira o motivacional”, destinado a “mostrar para as pessoas que para mudar a política não depende só dos políticos, mas da população em união com eles”. A obra é dividida em três partes. Na primeira, ele mostra como foi a mobilização, especialmente junto aos jovens, para convencê-los a deixar a zona de conforto para participar das mudanças, “com muita provocação e instrução”. Na segunda, Caio descreve como criou os 300, uma rede de cidadãos que, voluntariamente, apoia o seu mandato, “por meio de uma metodologia exclusiva, pensada e sistematizada com objetivo de fomentar o compartilhamento de ideias e a criação conjunta de soluções para a Cidade”. E, por fim, apresenta os resultados positivos da equação “ser + fazer = transformar”, que alcançou Mogi e avança para outras cidades, com a montagem “de uma rede mandatos transparentes e colaborativos visando mudar a realidade do País com uma política diferente”. O livro promete um projeto gráfico diferenciado, permitindo ao leitor criar seu próprio caminho de leitura. Terá ilustrações do competente Weberson Santiago e a edição de Sabrina Caio. A produção será independente, pela Editora Seja!, idealizada pelo próprio vereador.

Visita

Após participar da solenidade que entronizou o nome do fundador, Adolfo Martini, no prédio onde funciona o Instituto Anna de Moura, no Distrito de Braz Cubas, o franqueado do McDonald’s, Roberto Pestana, decidiu liberar a loja no Mogi Shopping para ser visitada pelos 355 alunos da instituição que, além de conhecerem de perto seu funcionamento, ainda poderão provar os famosos sanduíches da casa.

Presente

No mesmo evento, o empresário Henrique Borenstein teria se comprometido a oferecer à Congregação das Irmãs Servas do Amor Misericordioso, um Fiorino para ser utilizado no trabalho de assistência social promovido pelas religiosas católicas junto a carentes da Cidade.

Aniversário

Ao completar 86 anos de existência, na próxima segunda-feira, o Instituto Dona Placidina irá inaugurar o prédio de oito andares construído próximo à sua antiga sede, na Rua Senador Dantas. A obra irá abrigar alunos do Ensino Médio, com modernas instalações e equipamentos dos laboratórios de informática, ciências, além de salas de multimídia e estudos.

De novo?

O empresário mineiro Josué Gomes da Silva, também conhecido como Josué Alencar, presidente da Coteminas, pode estar prestes a trocar o PMDB, partido pelo qual foi candidato ao Senado, pelo PR, de Valdemar Costa Neto. Tudo para tentar repetir a façanha de seu pai, o já falecido empresário José de Alencar, que foi vice de Lula, quando o petista se elegeu presidente pela primeira vez. Lula estaria disposto a levar Josué consigo para receber o apoio do empresariado em nova candidatura. Se Curitiba não chamá-lo antes.

Cotidiano



Frase

Mogi é a bola da vez.

Sérgio Batistelli, coordenador Técnico e de Planejamento do Serviço Social do Comércio, sobre a instalação de um centro esportivo e cultural do Sesc, em Mogi das Cruzes, em entrevista a este jornal