Vereador propõe aumentar multas a pancadões

SILVIA CHIMELLO

O vereador Emerson Rong (PR) está elaborando uma nova emenda ao projeto de lei que proíbe os pancadões na Cidade para ampliar a multa aplicada às pessoas que estimulam os bailes funk em praças e espaços públicos da Cidade. A intenção dele é praticamente dobrar os valores, passando de 30 para 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs), ou seja, dos atuais R$ 4.881,90 para R$ 8.135,50.

Segundo Rong, a proposta deve ser encaminhada para deliberação da mesa diretiva da Câmara na próxima semana. Depois disso, a matéria entra para a pauta de discussão e votação em plenário. Ele acredita que a iniciativa terá o aval da Casa.

Para melhorar a eficácia da lei, o vereador disse que também pretende cobrar uma fiscalização mais rigorosa por parte da Prefeitura e da Polícia Militar. Ele explica que vem recebendo muitas reclamações de moradores de diversos pontos da Cidade, incomodados com a atitude desses grupos de jovens que se reúnem, especialmente aos finais de semana, para promover os pancadões.

“O problema é que quando a fiscalização aperta, esses grupos migram para outros locais. Foi isso que aconteceu com o pessoal que frequentava a Praça Assumpção Ramirez Eroles, no Nova Mogilar. Quando a fiscalização aumentou, eles deixaram o local e passaram a agir na Praça dos Enfartados (Francisca de Campos Mello Freire), no Parque Monte Líbano, tirando o sossego dos moradores daquela região, como mostrou matéria divulgada ontem pelo jornal O Diário”.

O republicano informou ainda que convidará os moradores de condomínios residenciais próximos à praça do Monte Líbano, que reclamam dos pancadões, para uma reunião que pretende organizar com a presença das polícias Civil e Militar, representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Municipal e Conselho de Segurança (Conseg) do Centro para ampliar a discussão sobre o problema e buscar alternativas em consenso.

O problema também vem acontecendo em algumas regiões de Jundiapeba e Braz Cubas, como nos espaços onde são realizadas as feiras livres nos distritos. Há casos ainda na Vila Paulista e Vila Cintra, entre outros locais.

Infrações

A Prefeitura de Mogi informa que em 2015 foram aplicadas 69 multas por conta da Lei do Silêncio e três por pancadão. Em 2016, houve 35 ocorrências no primeiro caso e 12 no segundo. Apenas neste ano, até o último domingo, foram 42 multas aplicadas pela legislação conhecida como “psiu” e mais cinco por bailes funk. O valor de ambas é de 30 UFMs (R$ 4.881,90), mas dobra se houver reincidência.

No caso dos pancadões, as multas são aplicadas aos proprietários de carros estacionados em locais públicos, com som que ultrapasse os 75 decibéis, calculado a dois metros de distância, das 6h01 e 22 horas, e de 50 decibéis entre 22h01 e 6 horas. A maioria dos chamados é de locais em que há a concentração de jovens. O trabalho de fiscalização acontece em conjunto entre a Prefeitura e Polícia Militar. A orientação é para reclamações sobre excesso de ruído sejam feitas ao telefone 153, que funciona 24 horas por dia.









Segundo a Prefeitura, o setor de fiscalização recebe cerca de 150 ligações por final de semana referentes à Lei do Silêncio, a maioria referente a eventos domésticos resolvidos sem a necessidade de autuação.