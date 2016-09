Verde nas cidades

Comentários (0) Artigos Like

Danny Braz

Em ano de eleição, muito se fala nas questões que preocupam os cidadãos e eleitores, como a saúde, educação, transporte, entre outras. Figuram entre elas, cada dia mais as questões ligadas à sustentabilidade, relacionadas à qualidade de vida, mas também à economia de água, energia e à preservação ambiental.

Pesquisas como a Green City Index (Índice Verde de Cidades), realizado pela Siemens com a Economist Intelligence Unit, mostram que as cidades brasileiras, mesmo as de grande porte como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, há uma crescente preocupação, tanto da administração pública, quanto do setor privado, com a criação de áreas verdes, visando o lazer e o bem-estar da população.

Mais que isso. Os espaços verdes nas cidades ajudam a regular o clima, reduzir o acúmulo de calor e o consumo de energia por contrariar os efeitos do aquecimento de superfícies pavimentadas, reabastecer reservas de águas subterrâneas e proteger os lagos e riachos. Também ajudam a melhorar a qualidade do ar e consequentemente a qualidade de vida da população. Uma árvore pode remover cerca de 12 kg de dióxido de carbono da atmosfera por ano.





O paisagismo adequado reduz o escoamento da água da superfície, reduz o risco de erosão, evitando que sedimentos escoem e provoquem inundações, deslizamentos de terra e poeira.

Hoje em grandes centros podem-se encontrar as chamadas Paredes Verdes ou Jardins Verticais, que com a irrigação adequada oferecem beleza, frescor, além de melhoria na acústica local, na temperatura e na qualidade do ar, tudo isso sem falar na economia de água.

Para que se alcancem esses benefícios de forma econômica e eficiente, é necessário investimento em bons equipamentos e tecnologia de ponta em termos de irrigação. Com isso, é possível economizar até 70% no gasto de água.

As cidades precisam ser pensadas com planejamento e estratégias voltadas para a melhoria da qualidade de vida, aumento da mobilidade, espaço de convivência, cultivo de áreas verdes e senso comum de uso e preservação.

Danny Braz é engenheiro civil e consultor internacional com foco em construções verdes e diretor geral da empresa Regatec.