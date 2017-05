Verbas da JBS rondaram os políticos do Alto Tietê

Informação

Pelo menos dois deputados federais ligados à Região do Alto Tietê estão incluídos entre os políticos que receberam recursos dinheiro do grupo JBS na eleição de 2014, segundo planilha entregue pelos delatores da empresa à Procuradoria-Geral da República, agora reproduzida, em detalhes, pelo portal Congresso em Foco, especializado no acompanhamento de assuntos ligados às ações de deputados e senadores junto ao Congresso Nacional. Segundo a relação, o deputado que mantém empresa em Poá e faz campanha na Região Leste da Capital, Guilherme Mussi (PP-SP), recebeu R$ 136 mil na campanha, enquanto a deputada Keiko Ota (PSB-SP), de Suzano, ficou com R$ 600 mil. Keiko confirma que recebeu o dinheiro, mas via partido, oferecendo, inclusive, o número por meio do qual os recursos foram registrados em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. Até ontem à tarde, Mussi não havia se manifestado sobre o dinheiro recebido, no espaço aberto pelo portal, na internet. O deputado federal André do Prado (PR-SP), de Guararema, não aparece no listão da JBS, ainda que seu partido seja o quarto mais beneficiado com recursos do poderoso grupo empresarial na campanha passada. No total, o PR recebeu R$ 8,59 milhões, ficando atrás do PSDB (R$ 35,93 mi), do PP (R$ 20,39 mi) e do PT (R$ 14,55mi). O PMDB, do presidente Michel Temer, teve de se contentar com R$ 8,49 mi, enquanto o PC do B recebeu R$ 4,1 mi; o PSB, R$ 3,79 mi; o PTB, R$ 2,62 mi; o PDT, R$ 2, 02 mi; e o PSD, R$ 1,96 mi. Pela quantidade de recursos recebidos, aparecem, na sequência retroativa, o PRB, SD, DEM, PT do B, PROS, PSC, PTN, PV e PHS. Ao todo, foram oferecidos aos partidos, para as eleições do Congresso Nacional, R$ 107,7 milhões. Segundo o balanço das doações, um em cada três parlamentares foi financiado pela JBS. Só na Câmara, foram 167 deputados federais de 19 partidos e mais 28 senadores. Os deputados receberam R$ 49 milhões, enquanto os senadores, R$ 58 milhões.

Deu no O Globo

A colunista Lydia Medeiros conta que a Receita Federal submeteu a um pente-fino informações de renda apresentadas por muitos políticos que se candidataram em 5,7mil cidades brasileiras, nas eleições municipais do ano passado. Na primeira checagem constatou que, pelo conjunto das declarações de Imposto de Renda, 16 mil candidatos a prefeito e vereador guardavam em casa mais de R$ 1,8 bilhão. Em dinheiro vivo.

Curitiba – 1

O prefeito Marcus Melo apresentou Mogi a investidores internacionais do Smart City Business America, em Curitiba, na tarde de segunda. Com a ajuda de imagens e números da Cidade projetados num telão, ele procurou demonstrar o interesse do Município em receber empreendimentos ligados à tecnologia. “Pela primeira vez que participamos de um evento desta importância, acredito que o resultado seja positivo”, afirmou ele, avaliando o interesse de participantes que lhe fizeram várias indagações sobre a Cidade e sua infraestrutura.

Curitiba – 2

Ontem, pela manhã, o prefeito voltou a participar de nova rodada de questionamentos acerca do potencial do Município para receber investimentos e se transformar numa smart city, como são conhecidas as cidades inteligentes, caracterizadas pelo sistema de interação entre seus habitantes por meio da tecnologia, que resulta em desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Antes da segunda participação no evento, Melo estava otimista com possíveis resultados práticos da viagem.

Acessibilidade

O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pode aproveitar o cadastramento biométrico para transferir seu Título para uma seção com acessibilidade. Segundo o TRE, das mais de 94 mil seções eleitorais paulistas, cerca de 11 mil têm acessibilidade, ou seja,12%. Essas seções possuem estrutura como rampas de acesso, largura das portas adequada a cadeirantes, bebedouros e banheiros adaptados. Para transferência, basta procurar um Cartório Eleitoral ou o Poupatempo, com identificação, comprovante de residência (até três meses) e Título Eleitoral, se tiver.

Cotidiano

Frase

Este País não pode melhorar enquanto o governo gastar todo o seu dinheiro na propaganda da rosca e a oposição colocar todo seu esforço na condenação do furo.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiroa