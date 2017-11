Verba pode ajudar a concluir obra que envergonha Suzano

Informação

Um contrato de financiamento no valor de R$ 3,5 milhões assinado entre a Prefeitura de Suzano e a agência de fomento governamental, Desenvolve SP, poderá garantir o término de uma obra que sempre envergonhou a população daquela Cidade. Um “esqueleto” de concreto armado permaneceu durante quase duas décadas, inacabado, à margem da SP-66, no trecho que liga Suzano a Poá. A armação remete aos tempos em que a Cidade mantinha um grande time de vôlei, o que animou o prefeito da época, Paulo Tokuzumi, então em seu primeiro mandato, a construir um mega ginásio dotado de arquibancadas, num amplo espaço próximo ao Centro do Município, tão grande que acabaria por receber um parque à sua volta. Anunciada como sendo o grande feito daquela administração, a obra ficou pela metade, para ser concluída pelos sucessores que, entretanto, preferiram priorizar outros setores. E o “esqueleto” lá permaneceu, inacabado, como uma espécie de monumento para o mau uso do dinheiro público. Pela Prefeitura de Suzano desfilaram outros prefeitos, até que o próprio Tokuzumi voltou a receber o voto de confiança da população, tendo sido eleito recentemente para uma segunda administração. Fez um péssimo governo e não também não conseguiu apagar a impressão negativa que sua obra inacabada causava a todos que tinham contato com ela. O atual prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PR) prometeu, em campanha, terminar a obra, agora pomposamente denominada de “Arena Multiuso” e, graças a uma investida junto ao governo estadual, conseguiu o financiamento necessário para a conclusão do piso, arquibancadas e ajustes finais, com um ano de carência, seis anos para quitação, sem juros, desde que o pagamento seja feito sem atrasos. A promessa do prefeito é ousada: entregar a obra no início de abril do próximo ano. Dinheiro oficial sem juros é como negócio de pai e filho. Caberá agora ao prefeito cumprir sua promessa e fazer com que a população suzanense, em vez de vergonha, sinta orgulho da futura praça esportiva. A conferir.

Pela paz

Amanhã, enquanto Corinthians e Palmeiras estiverem em campo disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, dois personagens de Mauricio de Sousa, o corintiano Cascão e o palmeirense Cebolinha, estarão juntos no estádio para mostrar que a amizade entre eles não termina com o apito inicial da partida. A presença de ambos no campo é parte de uma ação pela tolerância no futebol, desenvolvida pela Mauricio de Sousa Produções, com apoio dos dois clubes. A campanha chegou ontem às redes sociais da Turma da Mônica, Palmeiras e Corinthians e busca alcançar torcedores de todas as idades. A iniciativa é digna de aplausos. Resta aos torcedores entenderem e colocarem prática a proposta da campanha.

Pauladas

Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi e São Paulo, anuncia para o próximo dia 10, o Dia Nacional de Luta Contra a Perda de Direitos. “Temos que parar e mostrar o que a reforma trabalhista vai trazer, quais são os riscos para o País e para os trabalhadores. Vamos fazer este movimento forte, porque começou no Congresso Nacional nova tentativa de votar a reforma da Previdência Social Vai vir mais pauladas nas nossas cabeças. Não podemos aceitar”, alertou o sindicalista.

Sem resposta

Nos meios políticos locais já há quem pergunte qual será o futuro eleitoral do deputado estadual Marcos Damásio (PR), caso se confirmem as promessas do deputado federal Tiririca (PR) de não voltar a concorrer à reeleição nas eleições do próximo ano. Para quem não se lembra, Damásio, cuja numeração era muito parecida com a de Tiririca, foi beneficiado por votos de eleitores de todo o Interior de São Paulo, que acabaram optando pelo mogiano, quando, na verdade, tentavam votar no humorista. Por isso, as indagações fazem sentido.

Qualidade

Na próxima quinta-feira, dia 9, às 11 horas, a Unidade Clínica Ambulatorial (Única) de Jundiapeba irá receber o Selo de Qualidade e Certificado de Acreditação ONA, nível 1. A Organização Nacional de Acreditação é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil. Para receber o certificado e selo, os serviços da Única – ambulatório, atendimento médico e academia da Terceira Idade – passaram por uma rígida fiscalização, no segundo semestre deste ano.

Cotidiano



Frase

Se eu acredito em Deus? Mas que valor poderia ter minha resposta, afirmativa ou não? O que importa é saber se Deus acredita em mim.

Mário Quintana (1906-1994), poeta, tradutor e jornalista brasileiro, natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul