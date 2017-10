Vendedor de 42 anos morre em acidente na Mogi-Salesópolis

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Ricardo Glória, titular de Salesópolis, abriu inquérito ontem para apurar o acidente que aconteceu, por volta das 10 horas, de domingo, na Rodovia Mogi-Salesópolis, altura do quilometro 92, no Bairro Capela Nova, naquela cidade, resultando na morte do vendedor Marcos Alexandre Silva Paiva, de 42 anos, solteiro. Ele residia no Bairro Macedo, em Guarulhos.

De acordo com levantamentos realizados pela Polícia Militar, o condutor Marcos trafegava com a sua moto no sentido Mogi-Salesópolis quando a chocou com a grade de proteção.

Ele teria perdido o controle da moto, segundo revelou aos policiais uma testemunha, o comerciante Francimar Leitão, de 43 anos. O corpo da vítima foi removido ao Posto do Instituto Médico Legal. A Polícia Científica realizou a perícia que poderá ajudar a esclarecer em que circunstância ocorreu o acidente.