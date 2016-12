Vendas de Natal ficam abaixo do esperado em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Os lojistas da Cidade registraram queda entre 10% a 30% no movimento deste Natal com relação ao ano passado, que foi de recessão. No entanto, muitos ainda têm esperança de melhorar os negócios nestes últimos dias que antecedem o Réveillon. A semana de trocas de presentes também estimula novas compras. Levantamento prévio realizado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) confirma a retração nos números com relação a 2015, mas os dados oficiais só deverão ser divulgados na segunda quinzena de janeiro.

O balanço da ACMC constatou que a demanda de consumidores foi melhor na sexta-feira e sábado, mesmo assim com fluxo tímido de negócios. “Natal é sempre Natal, mas esse foi atípico, com o movimento de vendas concentrado só nos dias 23 e 24 e com os consumidores mais cautelosos, comprando presentes, mas em menor quantidade e a preços menores”, avalia a presidente da Associação Comercial, Tânia Fukusen Varjão.









A comerciante Silene Franco, proprietária de um comércio de calçados na Rua Dr. Flaviano de Melo, confirma a informação. “Só tivemos melhora mesmo nos últimos dias, mas mesmo assim as estimativas foram de queda de cerca de 10% com relação ao ano passado”, destaca. Na opinião dela, o comércio do Centro está sendo muito prejudicado pela falta de estacionamento, o que faz com que muitos consumidores acabem optando pelo Shopping.

Apesar do bom movimento na semana passada, a dona de uma loja de brinquedos da Rua Coronel Souza Franco, Silvia Cury, também observou mudança de comportamento por parte dos consumidores, que estavam mais “contenciosos”. “O perfil do consumidor mudou um pouco. As pessoas estão fazendo pesquisas e optando por itens mais baratos, mas mesmo assim, tivemos boas vendas”, observa, contando que ainda não fez o balanço comparativo das vendas e deve esperar o período de trocas para avaliar os resultados.

A gerente de uma loja de roupas nas proximidades do Centro Cultural de Mogi, Laisa Macena, disse que ficou “desapontada” com os resultados. De acordo com ela, a queda no movimento foi de cerca de 30% com relação a 2015. “Agora vamos apostar nas vendas para o Ano-Novo. Já mudamos a vitrine com cores mais claras para atrair os consumidores”, esclarece. Essa também é a expectativa da coordenadora de um comércio de bijuterias, Caroline Bueno, que mesmo com promoções e descontos, registrou retração de cerca de 25% nas vendas

Na loja de perfumes e cosméticos, a vendedora Luciana Teodoro Pereira disse que as vendas foram “frustrantes” e acabou “prejudicando o Natal dos funcionários que não tiveram boas comissões”. No comércio de acessórios masculinos, na Rua Dr. Paulo Frontin, a gerente Sandra Murici também disse que o movimento ficou abaixo das expectativas. Assim como vários outros comerciantes, ela espera melhorar os resultados nesta semana de troca, quando normalmente as pessoas acabam levando outros itens para as festas de Ano-Novo. Ester de Melo Basílio, vendedora de uma loja de sapatilhas na Rua Barão de Jaceguai, também espera melhorar os resultados nesta época de férias e de calor.

Mogi Shopping

Nesta semana, o Mogi Shopping vai funcionar em horário diferenciado para oferecer mais facilidade aos consumidores nas compras de Ano-Novo. Até sexta-feira, o atendimento acontecerá em período normal, das 10 às 22 horas, mas no sábado, véspera de Réveillon, o centro de compras permanecerá aberto das 10 às 16 horas.

No domingo, 1º de janeiro, o atendimento é opcional, ou seja, cada lojista decide se abre as portas dos estabelecimentos.









Quem quiser aproveitar a data para assistir a um filme, no dia 31, o Cinemark do Mogi Shopping abrirá a bilheteria às 11h30, sendo a primeira sessão às 12 horas e a última às 16 horas. No primeiro dia de 2017, a abertura da bilheteria está marcada para as 15h30. A sessão inicial será às 16 horas e a última às 22 horas.

A direção do Mogi Shopping ainda não apresentou o balanço prévio sobre as vendas de Natal. A Assessoria de Imprensa do empreendimento informa que os números do Natal serão divulgados na primeira semana de janeiro.