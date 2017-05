Venda de veículos novos caí em Mogi enquanto de usados aumenta

QUADRO DESTAQUE

A venda de veículos novos caiu 16,5% de 2015 para 2016 em Mogi das Cruzes, segundo os dados de emplacamentos de unidades zero quilômetro do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O levantamento exclui motos e veículo de reboque. Na contramão, a comercialização de usados aumentou 4,81% nos últimos dois anos, o que elevou os números de 16.290 em 2015 para 17.075 em 2016 no comércio de utilizados.

O diretor comercial do Grupo Virage – concessionária das marcas Mitsubishi e Suzuki, Glauco Fiorante, de 38 anos, afirma que em Mogi a venda de veículos na loja é de 1,2 rodado para cada zero km. “O atrativo do carro usado é mesmo o preço, que facilita muito a compra”, conta. Ele acrescenta que a tendência é aumentar a venda de carros nesta situação na Cidade e se igualar com os números da unidade de São José dos Campos, que é de dois já utilizados para cada um novo.

Em relação ao crescimento no número de vendas, Fiorante destaca que o primeiro trimestre de 2017 apresentou crescimento nas vendas em 10% mais do que em 2016. “Entretanto, o número ainda é menor do que o registrado entre janeiro e março de 2015, quando a crise ainda estava começando no setor”, conta.

Daniel Marcondes, de 28 anos, é mecânico de veículos e percebeu nos últimos anos o aumento de motoristas indo até a sua mecânica e investindo mais nos usados, principalmente com a manutenção preventiva. “A gente recebe também casos de carros quebrados, em que muitas vezes o conserto é alto e mesmo assim as pessoas mandam arrumar. No entanto, o maior número é mesmo para revisão”, conta. Segundo ele, os clientes alegam que os custos com emplacamento na compra do carro zero quilômetro acaba assustando eles e os faz adquirir veículos seminovos ou com mais uso. “É importante sempre verificar, na compra do usado, se as manutenções de motor estão dentro do prazo, como a troca de óleos, pastilhas, velas e cabos. Isso indica que ele foi bem cuidado”, orienta.

Reflexo

A compra de um veículo, seja ele novo ou usado, reflete diretamente no trânsito da Cidade. Hoje, é difícil encontrar alguém que circule pela região central e não tenha enfrentado congestionamento em algum momento. Isso porque há 20 anos, 71,2 mil veículos trafegavam por Mogi e hoje eles são 242 mil. A frota total aumentou em 239% nesse período. Atualmente há na Cidade quase um carro para cada dois habitantes, considerando uma população de 429.321 até 2016, segundo números levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Compra de veículos novos e usados em Mogi, em 2015 e 2016 Mês Usados/15 0KM/15 Usados/16 0KM//16 Janeiro 1054 516 1258 332 Fevereiro 1005 307 1286 322 Março 1997 443 1509 374 Abril 1214 451 1317 327 Maio 1238 445 1344 320 Junho 1415 400 1152 282 Julho 1420 429 1709 420 Agosto 1356 422 1317 327 Setembro 1322 390 1425 319 Outubro 1281 389 1318 374 Novembro 1412 373 1659 351 Dezembro 1576 432 1781 423 Total 16290 4997 17075 4171