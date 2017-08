Velho assunto novo

Artigos

Laerte Silva

Na última semana, subscrito por várias entidades da sociedade civil mogiana, entre outras a OAB, Ciesp, Fiesp, Associação dos Engenheiros e Arquitetos e deputados da Frente Parlamentar “Contra o Lixão”, foi protocolado na Prefeitura de Mogi das Cruzes um requerimento de informações a respeito do tratamento dado aos resíduos da Cidade. É o velho assunto do lixo. Velho, mas importante, ainda mais quando já se fez, tempos atrás, vários debates sobre esse tema que impacta o orçamento municipal.

O pedido de dados é amplo e objetiva também ofertar ao Executivo contribuição com a participação dos signatários nas discussões. Uma demanda que, muito embora já tenha ocorrido movimento a respeito anteriormente, não afasta a atualidade do tema. Mogi das Cruzes e a Região do Alto Tietê propriamente dita carecem de definição sobre o destino do lixo. Nenhuma tecnologia salvadora da pátria há com baixo custo, certamente tampouco os orçamentos municipais da Região suportariam um elevado investimento, porém, há caminhos.

Sem pretender entrar no mérito técnico, obviamente, o intuito da presente reflexão é somente destacar que a sociedade civil quando se apresenta, afastados interesses meramente políticos que eventualmente podem contaminar uma pretensão, agrega positivamente ao debate. No caso particular de Mogi das Cruzes, o Executivo tem mostrado sensibilidade à voz da população, como ocorreu no caso da passagem em nível do Centro, cuja decisão de fechamento foi revista pelo prefeito, que deu oportunidade ao diálogo. Essa interação é muito importante no processo de gestão participativa de qualquer município, reforça as diretrizes do Estatuto das Cidades, com isso diferenciando os gestores públicos mais preparados. Há que se considerar ainda o fato de que as demandas das cidades não estacionam. A saúde é um exemplo disso. Quando se tem um crescente populacional, as necessidades aumentam ainda mais, de modo que uma questão aparentemente resolvida no passado, volta à cena exigindo solução nova. É preciso considerar, contudo, que a legislação brasileira e seus mecanismos de controle de licitações, importantes, por sua vez engessam a rapidez na resposta. Isso explica a razão de não se poder pretender uma solução rápida quando por anos um tema ficou adormecido. Essa a razão para que, como outros tantos, no caso do lixo, como um fantasma do passado vem à tona o velho assunto novo!

Laerte Silva é advogado