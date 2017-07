Veado-campeiro busca abrigo em residência de Mogi

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Técnicos do Centro de Controle de Zoonoses visitaram nesta quinta-feira (20) sítios da região do Jardim Aracy e do Bairro dos Vieiras, na Moralogia, e encontraram outros relatos de morte de animais, como carneiros, em propriedades rurais. Os bichos podem estar sendo vítima de um felino de grande porte, que está rondando pela Serra do Itapeti. No Vieiras, os casos aconteceram há dois meses. Orientações estão sendo dadas aos moradores, depois que um labrador do Jardim Aracy morreu em consequência de graves ferimentos, ao que tudo indica, uma onça parda ou uma jaguatirica. No final de semana, o veterinário Jefferson Leite, da Zoonoses, deverá voltar à região. “Vamos dar orientações sobre como devem proceder os moradores, que possuem animais domésticos”, disse ele.

Outro caso, ontem, foi atendido pelo veterinário. Um veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) buscou refúgio numa casa de móveis rústicos, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, na altura da rotatória da Estrada do Beija-Flor. O animal estava sendo perseguido por cães e entrou no estabelecimento. Acionado o Centro de Zoonoses, ele foi capturado e levado para o Parque Municipal, onde foi solto.