Vasques recebe o show André Santi

Caderno A - Capa

O comediante André Santi se apresenta no palco do Teatro Vasques, no próximo dia 17 de agosto, às 20 horas. O show é uma atualização do espetáculo “Não é Grande Coisa”, trabalho que foi sucesso de público por onde passou. “É um mix de fatos do cotidiano, interação com o público e música num ritmo acelerado e contagiante”, adianta Santi.

Intercalada com o ‘stand up comedy’ tradicional, a parte musical da apresentação reúne piadas sobre estilos musicais, canções próprias e muita improvisação. “O update de ‘Não é Grande Coisa’ é um espetáculo de humor completo de um ‘pequeno grande’ comediante”, define o ator, que também é professor de teatro, músico e capoeirista.

Para ele, essa versatilidade contribuiu para a ascensão no mundo do ‘stand up comedy’. O humorista imprime um ritmo que quebra o tradicionalismo do formato, tornando ainda mais atraentes as apresentações. Com mais de 10 anos de experiência artística, Santi mistura diversas linguagens em um único show.

Ao longo da carreira, o humorista trabalhou com os principais grupos e artistas do circuito da comédia. André Santi apresenta o programa ‘Os Impedidos’, na Gazeta. Também comandou o quadro ‘Gongo da Pan’, em 2011, e produz material humorístico para a rádio Jovem Pan, além de eventuais apresentações no programa ‘Pânico’. Atualmente, viaja com seu show solo, e divide o palco com o humorista Gus Fernandes no espetáculo ‘Entre Outros’, disponível em plataformas digitais.

O espetáculo que conta com o apoio do jornal O Diário já tem ingressos à venda. Informações pelos telefones 9 4749-6822 e 2773-2433.