Vasques oferece oportunidade para cantores da Região

Caderno A - Capa

Heitor Herruso

Especial para O Diário

O Projeto Cantare Bohemian Rhapsody consiste numa apresentação musical que reúne rock, canto erudito e percussões. O evento está programado para acontecer em dezembro, no Teatro Vasques, sob coordenação do cantor lírico e artista plástico salesopolense Silvino ‘Lira’ Prado. As audições e ensaios começam agora em Agosto.

O evento reunirá várias culturas num mesmo palco, já que o repertório inclui músicas brasileiras, africanas, japonesas e inglesas. A canção “Bohemian Rhapsody”, da banda britânica Queen, é a faixa principal e dá nome ao projeto orquestrado por Silvino. “Tudo começou com essa trilha. Uma amiga cantora me mostrou um vídeo dessa música em versão coro. Eu sugeri para cantarmos juntos, e a partir disso o projeto nasceu”, conta.

De acordo com Lira, o público Mogiano pode esperar uma apresentação diferente e inovadora. “O espetáculo reúne piano, percussão, coral e a capella. Será um show em grupo nunca antes visto em Mogi”, diz. Por ser uma iniciativa própria, a inscrição dos cantores é gratuita, mas também não haverá remuneração.

Para participar, é preciso que ter mais que 16 anos, possuir afinidade, já ter trabalhado ou trabalhar com música. Nas audições, além da afinação será avaliada a tessitura vocal dos candidatos, que é a capacidade de adaptar a voz para diferentes frequências. Após selecionados, os participantes serão divididos em quatro categorias de acordo com a classificação de estilo (sopranos, mezzo-sopranos, contraltos, tenores e baixos). Pelo menos 16 pessoas participarão da apresentação.

As audições acontecem em todas as segundas-feiras, das 19:30 as 21:30 horas, na sede da Banda Santa Cecília, no Centro, em frente ao Teatro Vasques. Quem tiver interesse só precisa ir até o local no horário indicado. É possível também participar via whatsapp, mandando vídeos para Silvino.

O Projeto Cantare Bohemian Rhapsody está programado para acontecer no dia 03 de Dezembro, no Teatro Vasques. O show terá entrada franca. Outras informações podem ser obtidas diretamente com o Silvino no telefone 9.9701.9844.

O Maestro

Silvino ‘Lira’ Prado tem 59 anos e trabalha com comunicação visual. A música não é seu ganha-pão, mas é apaixonado por ela e canta há 17 anos. Seu apelido, ‘Lira’, vem do instrumento musical de mesmo nome. Formado em canto lírico pelo Collegium Musicum de São Paulo, seu tom é o baixo-barítono. Projeto Cantare Bohemian Rhapsody é o primeiro concerto organizado por ele, que marca também sua estreia como maestro.