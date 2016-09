Vargas Llosa aborda era Fujimori em livro

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

“Cinco Esquinas”, o novo romance do Nobel peruano Mario Vargas Llosa, 80, lançado agora no Brasil, começa com uma cena de sexo entre duas mulheres. As amigas Marisa e Chabela pertencem à tradicional elite de Lima e nunca tinham tido experiências homossexuais.

Porém, obrigadas a passar uma noite juntas na casa de uma delas, por conta do toque de recolher que era imposto durante os anos mais terríveis do confronto com a guerrilha do Sendero Luminoso, na década de 1990, o inesperado acontece.





Paralelamente, o marido de Marisa, um importante empresário, recebe chantagens por parte do editor de um jornal sensacionalista que possui fotos dele numa orgia sexual.

“O romance é a história de como vários aspectos do período fujimorista (1990-2000) afetaram a sociedade peruana. O toque de recolher mudou hábitos e criou essas situações em que a paranoia do regime autoritário e o medo dos atentados terroristas encontravam no sexo uma válvula de escape”, explica Vargas Llosa, por telefone, de Madri.

Mas é na ação dos tabloides financiados pelo regime que o escritor peruano foca a atenção. O caso fictício narrado no romance é uma mistura de várias passagens reais de que o autor teve conhecimento na época.

“O fujimorismo usou uma rede de jornais sensacionalistas, pagos pelo Estado, para chantagear empresários e destruir suas reputações, em troca de dinheiro e apoio.”

O escritor vê em seu livro, assim como em uma série de novos romances, investigações acadêmicas e filmes que tratam do período fujimorista, uma mudança da relação dos peruanos com aquele passado traumático da história.

Para ele, os trabalhos das comissões de paz hoje dão um quadro mais claro daqueles enfrentamentos entre guerrilha, milícias rurais e Exército -que ao final fizeram mais de 70 mil vítimas.

“Mas esse trauma ajudou a criar uma espécie de consenso nacional que, de alguma maneira, atravessou os governos democráticos. O consenso de que precisamos de uma política mais realista e de livre mercado, preocupada em diminuir as diferenças sociais e manter a liberdade, e isso vem acontecendo.”

Amigo do atual presidente, o recém-eleito Pedro Pablo Kuczynski, crê que seu governo será de reconciliação.

“Nesta última semana tivemos o julgamento do massacre de Accomarca, que havia vitimado 69 camponeses na mão do Exército. Essa verdadeira cara da guerra, cuja principal vítima foi a população humilde e indígena do interior, está sendo mais exposta, finalmente. É importante para deixar claro que esse é um passado a que nunca mais devemos voltar.”