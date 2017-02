Artigos

Da minha janela, tenho uma ampla vista para um vale no bairro de Perdizes, cumeado pelas ruas Apiacás e Caraíbas, no eixo entre as ruas Vanderley e Diana. Já há alguns anos, tenho avistado, de vez em quando, um casal de carcarás voando ou pousado sobre os barriletes dos edifícios.

O carcará, uma das aves de rapina mais comuns do Brasil, vive em campos abertos, bordas de matas, no litoral, e é frequentemente encontrado nas cidades. Alimenta-se de quase tudo que encontra.

Raramente percebemos a vida silvestre que nos cerca no dia a dia agitado nas metrópoles.

Sobre o aparelho de ar condicionado da sala onde trabalho, dois barulhentos filhotes de sabiás-laranjeira estão sendo criados por seus pais. A pitangueira que temos no terraço de casa alimenta um casal de sanhaços, sempre atento ao nosso intolerante vira-lata.

Quem nunca viu capivaras pastando nas margens do Rio Pinheiros? Em plena São Paulo! Esses animais tiram proveito da abundância de alimentos, nichos ecológico, e da maior tolerância por parte dos seres humanos. Alguns, como o carcará, ajudam a controlar a quantidade de ratos, baratas, carrapatos, cupins, mosquitos e moscas.

Esse rico ecossistema está em risco: 30 das cerca de 700 espécies catalogadas na capital paulista estão ameaçadas de extinção, como a cigarra, o curió e o gato do mato.

Como cidadãos, podemos prover alimento aos animais silvestres, plantando árvores frutíferas nos quintais ou nos terraços de nossos apartamentos.

Incorporadores podem maximizar a área destinada a jardins em seus empreendimentos, paisagistas podem especificá-las em seus projetos e os síndicos podem substituir as plantas exóticas existentes nos condomínios. E os governos devem ampliar as áreas verdes nas cidades, além de promover a arborização de ruas e parques. Para sabermos quais árvores devemos escolher e como elas devem ser plantadas, a Prefeitura de São Paulo publicou o Manual Técnico de Arborização Urbana, disponível em bit.ly/arvoresurbanas. Existe também nas livrarias, o excelente livro “Aves brasileiras e plantas que as atraem”, de Johan e Christian Dalgas Frisch.









A hipótese da “biofilia” (do grego: bios = vida e philia = amor) propõe que todos nós temos um componente genético que nos liga emocionalmente à natureza, pois foi neste ambiente onde ocorreu a evolução dos seres humanos. Evidências comprovam esta teoria, a qual demonstra que existem inúmeros benefícios para aqueles que vivem próximos de animais e plantas.

Uns dias atrás, avistei um terceiro carcará voando com o Vanderley e a Diana. Só não sei se o chamo de João Ramalho ou de Bartira!

Hamilton Leite é vice-presidente de Sustentabilidade do Secovi-SP