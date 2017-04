Cartas

No dia 21 abril passado, na Rua Dr. Deodato, altura do número 2390, próximo da Avenida Brasil, me deparei com duas valetas em paralelo tomando toda extensão daquela mão de rolamento, colocando em perigo a integridade física dos motoristas que por ali passavam. Três eram as opções: desviar em direção à contramão e arriscar uma colisão frontal; frear lentamente e enfrentar os problemas; ou, ainda, frear bruscamente e se arriscar a uma colisão traseira. No meu caso optei pela segunda opção. Várias e diárias são as reclamações de serviços mal feitos, sem o mínimo de segurança, realizados por incompetência de uma equipe municipal. Alô, alô! Alguém faça a gentileza de acordar o supervisor do serviço de tapa-buracos, aliás, um cargo criado pra encher linguiça. Levarei meu veículo a uma oficina mecânica para uma avaliação e caso seja constatado alguma avaria por conta deste “serviço”, acionarei na melhor forma da lei a Prefeitura.

Carlos Leonel Bastos

carlosleonelbastos@outlook.com