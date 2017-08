Vagas para idosos

Cartas

Ao lado do Restaurante Shibata, no Hipermercado Extra do Mogilar foi instalada uma montadora de pneus em frente às vagas de idosos, que não podem ali estacionar, pois são entradas dos carros nos elevadores para montagem dos pneus. Isto está certo? Claro que não. Como o Extra permitiu isso, já que tomou conta de cerca de 10 vagas exclusivas? Puro desrespeito, como tudo neste País, onde todos acham que têm direitos mas não deveres. Vou estacionar lá e quero ver se serei impedido por estar bloqueando a entrada dos carros.

Diniz Santos Sobrinho

diniz-santos1@hotmail.com