Vaga em comissões movimenta Câmara

Cidades

A semana começou agitada na Câmara de Mogi. A maioria dos vereadores compareceu para trabalhar no primeiro dia útil do ano, nomear os assessores e cuidar da parte burocrática para iniciar o mandato. O novo presidente eleito para o exercício deste ano, o vereador Carlos Evaristo da Silva (PSD) também passou a segunda-feira na Casa para se inteirar da situação e assumir as rédeas do Legislativo, que neste ano deverá trabalhar no limite dos recursos.

A novidade do primeiro dia de trabalho foi a visita do prefeito Marcus Melo (PSDB), que esteve na Câmara para fazer uma “visita de cortesia”. Ele conversou com o presidente e alguns vereadores a fim de pedir o apoio deles para governar o Município e aprovar projetos importantes para o desenvolvimento da Cidade.

Evaristo disse que tem consciência dos problemas que a Casa deve enfrentar neste ano de crise econômica, perspectiva de queda na arrecadação e a possibilidade de trabalhar com orçamento reduzido. “Nosso objetivo é manter uma parceria, ajudar a buscar caminhos para melhorar a arrecadação e tentar reduzir os gastos para poder devolver recursos para a refeitura poder usar em projetos que possam beneficiar a população”, comentou.









A estimativa de recursos para 2017 é de R$ 31,5 milhões, mas os valores podem ser alterados se houver queda nos cofres públicos. Por isso, o presidente prefere não fazer planos de obras ou projetos para os próximos meses. “Minha prioridade, por enquanto, será a reforma administrativa que precisa ser promovida neste ano na Câmara”, adianta. Neste mês será realizado concurso público para novas contratações que substituirão cargos em comissão em diversas áreas administrativas.

Outro assunto que já começa a movimentar as conversas nos bastidores é a formação das novas comissões permanentes da Casa, que devem ser definidas na segunda quinzena de janeiro. A tendência é de quer cada vereador atue nas áreas que tem mais conhecimento ou formação.

O vereador Cuco Pereira (PSDB), que volta à Câmara depois de oito anos no cargo de vice-prefeito, deverá integrar comissões como Justiça e Redação ou Finanças e Orçamento, as duas mais visadas pelos parlamentares. “Não vim para disputar lugar ou brigar. Só quero poder ajudar”, disse. No entanto, a experiência dele como legislador é reconhecida pelos próprios colegas e tudo indica que estará em uma dessas pastas, porque ontem mesmo já pediu cópias para analisar projetos importantes que tramitam no Legislativo e que devem ser votados nos próximos meses, como o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Quem também está pleiteando uma das duas comissões é o vereador Rodrigo Valverde (PT), outro que passou a segunda-feira dando expediente na Câmara. “Vou tentar negociar uma delas para poder fiscalizar melhor o Executivo”, justificou, dizendo que vai se organizar para manter um mandato participativo e ajudar a buscar alternativas para ampliar o mercado de trabalho e dar atenção especial aos jovens.

O primeiro dia de trabalho do vereador Edson dos Santos (PSD) foi movimentado. Ele recebeu visitas de várias lideranças e amigos que foram lhe desejar boa sorte. Ainda está se inteirando sobre o funcionamento da Casa, mas adiantou que vai trabalhar “para valorizar as entidades assistenciais, porque são elas que conhecem bem as comunidades e precisam de muito apoio”, ressalta. O representante do PMDB, Diego de Amorim Martins, o Diegão, não esconde o entusiasmo “com os novos desafios”. O jovem é uma de suas bandeiras de trabalho, com mais cursos profissionalizantes, além da saúde e esportes.









O vereador Otto Flores de Rezende (PSD) disse que suas prioridades serão “a saúde e o meio ambiente, por isso gostaria de integrar uma dessas comissões”, adianta. O vereador Mauro de Assis Margarido (PSDB), o Maurinho, conta que está elaborando projetos para estimular criação de empregos na Cidade. (Silvia Chimello)