UPA do Oropó começa a atender nesta sexta-feira

QUADRO DESTAQUE

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, inaugurada nesta quarta-feira (21) pelo prefeito Marco Bertaiolli (PSD), começa a funcionar amanhã, após todo o trabalho de higienização do equipamento. Completamente equipada para atender urgências e emergências, a UPA do Oropó faz parte do Sistema Integrado de Saúde (SIS) da Prefeitura de Mogi, que fecha 2016 com 68 unidades em funcionamento, 34 delas construídas nestes últimos oito anos.

A UPA do Oropó, como ficou conhecida por estar instalada na Avenida kaoru Hiramatsu, quase esquina com a Avenida Japão, tem capacidade para realizar cerca de 8 mil atendimentos. “É um verdadeiro hospital de urgência e emergência que colocamos à disposição da população de toda aquela região”, destaca o prefeito, ressaltando ainda que uma unidade do Samu também ficará no local e poderá ser acionada sempre que houver necessidade.









A nova UPA, que deve desafogar a unidade construída em César de Souza, possui 1,6 mil metros quadrados de área construída e contará com consultórios, 11 leitos, sendo dois de isolamento, salas de observação, raio-X, eletrocardiografia, carrinhos de parada cardíaca, pediatria de emergência e exames laboratoriais. O investimento na construção é de R$ 4,5 milhões, além de cerca de R$ 900 mil em equipamentos.

“Este é um sistema que se integra através do SIS. Se um adulto passa mal ou sofre um acidente, precisando de um socorro rápido, a UPA está totalmente equipada para atendê-lo. Já nos casos de crianças, os pais possuem à disposição o Pronto Atendimento Infantil 24 horas do Hospital Municipal, em Braz Cubas, e o Pró-Criança. Além disso, temos ainda o Pronto-Socorro da Santa Casa e do Luzia de Pinho Melo”, explica o prefeito.

Ao detalhar o funcionamento, Bertaiolli ressaltou ainda que toda aquela região do Oropó recebeu diversos investimentos ao longo destes oito anos que levaram mais desenvolvimento econômico e social aos moradores, mas principalmente qualidade de vida. Todos os bairros próximos à UPA foram urbanizados e passaram por transformação com a implantação de diversos equipamentos e serviços públicos.

Só na Kaoru Hiramatsu, também entregue oficialmente ontem, mas que está com as obras de duplicação na fase final – faltando o último trecho até a Mogi-Bertioga, que deve ser concluído em um mês -, a Prefeitura de Mogi juntamente com o Governo do Estado e o Federal investiu mais de R$ 155 milhões. Ali foram implantadas duas creches, um Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre), 1.240 apartamentos do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e a UPA fechando os investimentos.

“É preciso planejar uma cidade. Não se pode mais construir por construir, fazer por fazer”, destacou o prefeito, finalizando com a homenagem à médica Corasi Alves de Andrade, funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, que dá o nome à nova unidade UPA.