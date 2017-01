Universidade inscreve para tratamento odontológico gratuito

Cidades

Os interessados em atendimento odontológico gratuito podem participar hoje e amanhã da triagem que será realizada pelo curso de Odontologia da Universidade Braz Cubas (UBC). O horário de atendimento será das 8 às 11 horas e das 18h30 até as 20 horas. A seleção acontece no prédio da Saúde, no Campus do Mogilar (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.233). Os candidatos devem comparecer munidos com o documento de identidade (RG).

As vagas disponíveis para tratamento na Clínica de Odontologia da UBC são para as especialidades de endodontia, prótese, cirurgia, pediatria, dentística e periodontia. De acordo com a coordenadora do curso de Odontologia, Bianca Freo, os agendamentos serão feitos de acordo com a demanda e acontecerão durante o ano.

“Se houver uma procura muito grandes nesses dois dias, faremos uma lista de espera e a medida que for liberando vagas, chamaremos quem está em nossos cadastros”, disse.

Durante todo o ano passado, a Clínica de Odontologia da UBC realizou 6,2 mil atendimentos.