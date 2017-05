Unidos para a indústria não parar

Artigos

José Francisco Caseiro

ciesp@ciespaltotiete.com.br

Maio de 2017, Dia da Indústria. Acredito que 59 anos atrás, quando a data de 25 de maio foi instituída pelo então presidente Juscelino Kubitschek, ninguém sequer sonhava que o setor responsável por grande parte da geração de riquezas e de empregos estaria enfrentando hoje uma das piores crises da sua história no Brasil.

Há muito para se lamentar. No entanto, no mês em que se comemora o Dia da Indústria a principal mensagem a ser transmitida é a de coragem e união. Coragem para vencer as dificuldades e continuar fazendo o que a indústria sempre fez: se adaptar e inovar. E união para reivindicar o que precisa ser feito no País, para compartilhar soluções e, principalmente, para assegurar que a indústria não vá parar.

Estamos diante da quarta revolução industrial, a era da tecnologia, das redes sociais, dos sistemas interligados, e não podemos jogar a toalha depois de ter chegado até aqui, mesmo com todos os obstáculos que nos distanciam de alguns dos principais concorrentes.

É preciso se fortalecer e aprender com essa crise. Aliás, já estamos aprendendo porque todos foram obrigados a rever a forma de gestão das fábricas, a produzir mais com menos e a economizar onde não se achava que era possível.

O fato é que os benefícios da industrialização são inegáveis. Produção em larga escala, inovação e capacitação profissional são alguns deles. Para a economia, então, nem se fala. Mesmo com a crise, no Alto Tietê as duas mil indústrias instaladas são responsáveis por quase um terço da produção de riquezas e por 25% dos empregos com carteira assinada – com um detalhe, ainda paga os melhores salários.

Não se pode esquecer ainda a grande contribuição da indústria na formação educacional. As escolas do Sesi e do Senai, mantidas pelo Sistema Fiesp/Ciesp com recursos das empresas, são disputadíssimas por causa da qualidade do ensino oferecido e da preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Portanto, temos que reclamar da situação atual do Brasil sim, da mesma forma que precisamos reivindicar o fim da corrupção e dos conchavos políticos para que os interesses maior do País prevaleçam e o crescimento seja retomado. Só conseguiremos isso com união. As máquinas não podem parar!

José Francisco Caseiro é diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê