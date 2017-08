Unidade do Extra em Braz Cubas vai dar espaço ao Assaí Atacadista

QUADRO DESTAQUE

A segunda loja da rede atacadista Assaí de Mogi das Cruzes deverá ser aberta daqui a cerca de três meses na Avenida Henrique Peres, no Distrito de Braz Cubas, onde até segunda-feira funcionou uma das unidades do hipermercado Extra. Durante esse período, serão realizadas obras para adaptar o imóvel ao novo formato de vendas, que atende as estratégias do Grupo Pão de Açúcar, baseadas nos hábitos de compra do consumidor.

Funcionários que trabalhavam no Extra, se quiserem, poderão permanecer contratados, atuando em outras lojas, até a inauguração do Assaí, de acordo com nota encaminhada pela assessoria de Imprensa do grupo.

Ainda não há uma previsão de data de abertura do atacadista, que deverá funcionar os moldes do primeiro em funcionamento no bairro do Mogilar. Em outras cidades, as obras duram, em média, 90 dias.

A mudança faz parte de um plano de conversões das bandeiras em execução em outros municípios brasileiros, baseados em estudos mostraram uma tendência do consumo do brasileiro e analisaram outros itens, como o geomarketing e a concorrência local.

A rede de atacado de autosserviço atende comerciantes e clientes finais com uma cartela de 7 mil produtos de mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza.

Apesar de solicitado, o Grupo Pão de Açúcar não fala sobre o número de funcionários que irão operar o novo endereço.

Desde que ampliou a presença em Mogi das Cruzes, após comprar tradicionais lojas da família Shibata, o Grupo Pão de Açúcar mantém uma base estável na Cidade com cinco unidades: Extra Hiper Mogilar (Avenida Pref. Carlos Ferreira Lopes nº 600), no Extra Super Mogi das Cruzes (Avenida Voluntario Fernando P. de Franco nº 609), no Extra Super Mogi Socorro (Avenida São Paulo nº 564) e no Extra Super Mogi Moderno (Avenida Prefº Francisco Ribeiro Nogueira nº 4001), além do Assaí, junto à Avenida José Meloni, também no Mogilar.