Unida, a Apeoesp projeta maior atuação

Passadas as disputas internas provocadas pelas eleições no Sindicato dos Professores da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo (Apeoesp), um novo cenário começa a se definir junto à subsede da entidade em Mogi das Cruzes, cuja jurisdição alcança também os municípios de Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema.

A nova Coordenação Regional da Apeoesp promete uma novidade para o início do atual mandato: a união de duas forças políticas internas, até agora antagônicas, que passarão a atuar em conjunto buscando dar mais visibilidade à entidade junto aos professores e, ao mesmo tempo, procurando minar “a concepção de continuidade” dentro do sindicato da presidente em nível estadual, Maria Izabel de Noronha, que venceu novamente a mais recente eleição pela Chapa 1 “Articulação Sindical”. Em Mogi, o grupo ligado a Bebel, como a presidente é conhecida, perdeu a eleição para oposicionistas que integravam a Chapa 3.

Assim, a composição do atual conselho regional da Apeoesp de Mogi ficou dividida entre 15 integrantes da Chapa 3 e apenas um ligado à Chapa 1.

União

A partir de agora, as duas correntes sindicais internas, denominadas “Oposição Alternativa”, liderada pela professora Vania Pereira da Silva, e “Apeoesp na Escola e na Luta”, com a ex-vereadora e sindicalista Inês Paz à frente, decidiram atuar unidas dentro da Apeoesp para tornar o sindicato uma espécie de referência nos debates das questões políticas, sindicais e culturais junto à categoria e fora dela.

Entre os planos voltados diretamente para a área do ensino, está a organização da formação política da categoria dos professores, por meio do representante de escola, que passará a ser o vínculo da Apeoesp com o dia a dia de cada escola.

“Nosso objetivo é manter o Sindicato presente nas escolas”, afirma Inês Paz, ressaltando a importância do desenvolvimento de outras atividades que também envolvam os professores em sua atuação política, inserindo-os na sociedade com outras perspectivas. “É preciso trazer os professores para junto dos movimentos sociais”, diz Vânia da Silva.

Em relação à Cidade, a Apeoesp promete procurar intervir nas questões políticas locais, mostrando de que maneira a entidade encara tais fatos. Inês cita como exemplo o caso ocorrido recentemente em Suzano, onde o prefeito não teria cedido espaço para uma discussão do Movimento LGBT daquela Cidade. “Vamos nos posicionar diante de fatos como este”, diz ela, lembrando que também em Mogi, o um grupo semelhante está lutando pela formação de um Conselho Municipal LGBT na Cidade.

Outro aspecto citado por Inês e Vania são as questões de assédio moral verificadas dentro de escolas que estariam seguindo as regras do Movimento Escola Sem Partido.









Na área cultural, os grupos unidos pretendem voltar a utilizar o espaço da Subsede de Mogi das Cruzes como ponto de eventos musicais, teatrais e outras atividades. A entidade também pretende incentivar a realização de outras ações culturais em Mogi e em outras cidades abrangidas pela jurisdição da Subsede.

“Como Mogi abrange ainda Biritiba, Salesópolis e Guararema, pretendemos procurar dinamizar a atuação dos professores dessas demais localidades para que participem e promovam atividades em seus municípios, mas que possam trazer sua participação para Mogi das Cruzes, promovendo um intercâmbio entre os professores dessas cidades relativamente próximas”, diz Vania.

“Hoje vivemos um período de descrédito nas instituições, de um modo geral, e nosso objetivo será fazer com que as pessoas acreditem que o Sindicato é um instrumento de luta dos trabalhadores”, diz Inês, prometendo atuar junto a questões raciais, além das ligadas à mulher e à homofobia. Outra preocupação da entidade será unir a categoria contra a “violência nas escolas” e o “sucateamento da Educação” pelo atual governo, além de ações contra as reformas previdenciária e trabalhista.