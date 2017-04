União volta a brigar por vaga

Esportes

GERSON LOURENÇO

O União voltou de Santos com um ponto no mais difícil duelo fora de casa válido pelo grupo 4 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A situação que o time mogiano se encontrava na competição antes do pega com o Jabaquara era muito preocupante. Afinal, em dois jogos, o alvirrubro sofreu dois resultados negativos. O empate em um gol com o time da Baixada Santista, em duelo realizado anteontem, no Estádio Espanha, dá um alívio e mantém o grupo do Alto Tietê na briga por uma das quatro vagas para a segunda fase da competição (veja quadro da classificação nesta página).

Como contra o Manthiqueira, o União segurou o Jabaquara no primeiro tempo. Mas o time sofreu o gol do time de Santos, com 16 minutos do segundo tempo, em pênalti convertido por Aryan.

Mas o alvirrubro reagiu logo em seguida e empatou o jogo com Álvaro, um minuto depois. Tento que “esfriou” o ânimo do Jabaquara e levou o União a voltar a equilibrar a partida.

Após o empate em 1 a 1 em Santos, o União passou a ocupar o quinto lugar na classificação do grupo 4. Os resultados da rodada deixaram o alvirrubro a dois pontos do próprio Jabaquara, atual quarto colocado, e a três pontos do São José, que ocupa o terceiro lugar na chave.

Assim, o time volta ao batente hoje com a preocupação de treinar forte e torcer contra os adversários diretos na rodada do próximo final de semana. Tudo porque o alvirrubro vai folgar por conta da desistência do Guaratinguetá do Paulista.

Com a folga, o time mogiano ficará estacionado na tabela. Assim, a equipe poderá torcer por empate no jogo entre o vice-líder Manthiqueira e o Jabaquara, além de outra igualdade na partida em que o São José vai receber líder Mauaense, nesta sexta-feira, em Guaratinguetá.

Se a rodada for favorável ao União, o time pode chegar com força para o duelo previsto com o Mauense, no próximo dia 6, em Mauá. Tudo porque o técnico Paulo Mulle terá a folga da rodada para treinar mais ainda o time e fazer uma boa preparação para a partida.