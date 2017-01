União vence e decide com Cruzeiro

Esportes

GERSON LOURENÇO

A derrota diante do Bragantino praticamente tirou do União a chance de se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No segundo duelo de ontem do grupo 22 da competição, o time de Bragança Paulista derrotou o alvirrubro, por 3 a 1, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial. Com o revés, agora o time mogiano será obrigado a vencer seus próximos dois jogos. O primeiro será amanhã, às 17 horas, contra o River (PI); e fecha a primeira fase contra o Cruzeiro, neste domingo (19 horas), em duelo com transmissão ao vivo pela Rede Vida.

Além de ter que vencer as duas partidas, o União poderá ter vida mais fácil se o Bragantino for superado pelo Cruzeiro – se enfrentam às 19 horas desta sexta-feira (6). E no domingo, às 17 horas, na última rodada da primeira fase, o adversário do River será o time de Bragança Paulista.

A classificação para a segunda fase é a meta da direção do União. Algo inédito na história do clube na competição. O time mogiano ainda tem chance e tentará se manter vivo contra o River, que perdeu do favorito Cruzeiro, por 2 a 0, ontem, na abertura do grupo 22, no Nogueirão. “Nossa situação ficou complicada. Teremos que ganhar mais dois jogos. E vamos tentar”, resumiu o técnico do alvirrubro Ronaldo Moraes, após o pega de ontem.









No jogo diante do Bragantino, o União sofreu o primeiro gol com 15 minutos de partida, anotado pelo meia Bruno. O fato desmanchou a proposta de jogo do alvirrubro, que teve que correr ainda mais para ter melhor sorte no duelo.

O Bragantino se postou na defesa e aproveitou os contra-ataques. Bruno ampliou o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. O União ainda tentou uma reação na segunda etapa. Bochecha diminuiu aos 10 minutos, mas Paulo ampliou, aos 23, após ótimo lançamento de Bruno, destaque da partida. “Tentamos reverter mas ficou difícil por causa dos problemas físicos, algo que esperávamos. Tivemos cinco jogadores com cãibras. Agora é remontar a equipe para sexta-feira”, finalizou Moraes.