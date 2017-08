União sofre virada em casa: 3 a 2

Esportes

Jogando em casa, time perde para a Mauaense

O que parecia ser o prenúncio de uma goleada do União de Mogi sobre a Mauaense, em jogo válido pela segunda fase do Paulista da Segunda Divisão, acabou se transformando num grande pesadelo para o time da casa, ontem à tarde, no Estádio Nogueirão, na Vila Industrial.

Após terminar o primeiro tempo da partida vencendo por 2 a 0, o União voltou para a fase final irreconhecivel e acabou permitindo a virada e a vitória da Mauaense por 3 a 2, que com isso ficou com grandes chances de se classificar para a fase final do campeonato.

Com a surpreendente vitória, o time de Mauá passa ter cinco pontos, empatando com o próprio União, na viceliderança. Os outros dois times de chave, XV de Jaú e América de Rio Preto se enfrentam hoje, às 10 horas, em Jaú.

Os dois únicos gols do União foram marcados no primeiro tempo, por Emerson, aos 14 minutos e Luiz Carlos, aos 25.

Na volta do intervalo, logo aos 11 minutos, teve início a derrocada unionista, com o primeiro gol do Mauaense, logo aos 11 minutos. O time começou a dar sinais de nervosismo logo que Victor, zagueiro do União, fez um gol contra, aos 39 minutos.

Com o jogo empatado, a temperatura em campo subiu mais alguns graus, o que resultou na expulsão de um jogador mogiano. Gabriel, aos 41, decretou a virada.

O União volta a jogar sábado à tarde, no Nogueirão, contra o poderoso América.