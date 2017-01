União pode ficar fora do Paulista

Esportes

GERSON LOURENÇO

O ano nem começou e o União já corre o risco de ficar de fora do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Tudo vai depender da reunião programada para esta quinta-feira, às 15 horas, no Pré Conselho Técnico da competição estadual de 2017, em encontro organizado pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), no Salão Nobre, na sede da entidade. O alvirrubro deve ser representado pelo contador Celso Ratto, eleito presidente do Conselho Deliberativo, no último sábado. Com a morte de Senerito Souza, o clube mogiano está sem presidente-executivo, cargo que deve ser ocupado nas eleições do próximo dia 4.

Na reunião desta quinta-feira, na sede da FPF, os dirigentes que comandam o futebol paulista vão apresentar os requisitos para participação no torneio, além da divulgação de nova data para reunião somente com as equipes que entrarão da disputa.

Os cartolas da FPF devem solicitar aos clubes certidões das situações fiscal, tributária e trabalhista das agremiações. Ao que tudo indica, dirigente que não apresentar a documentação, o clube ficará de fora do estadual.

No encontro desta quinta-feira, o Departamento Técnico da entidade deve dar um prazo aos dirigentes para que regularizem a situação. A data final deve ser a do Congresso Técnico, ainda a ser definida pelos cartolas da FPF.

Com a eleição do Conselho Deliberativo definida, o União deve ter Celso Ratto no Pré Conselho Técnico do Paulista. A documentação, devidamente registrada em cartõria, do pleito do último sábado, foi encaminhada ontem para a FPF.

Agora os dirigentes do União aguardam uma resposta da direção da entidade da participação de Ratto no encontro desta quinta-feira. Caso a Federação negue, o dirigente mogiano estuda realizar a eleição para a presidência do clube amanhã para ter um representante na reunião da FPF. Se a resposta for positiva, o pleito para a nova diretoria ficará para o dia 4 de fevereiro.

Celso Ratto ficará no comando do Conselho Deliberativo do União até março de 2020. No pleito do último sábado, que teve a participação de 14 associados – 12 votaram -, Glauco de Godoy foi eleito vice-presidente, com Laudemiro Ribeiro – primeiro secretário, e Osmar Novaes – segundo secretário.

Com a definição, os conselheiros eleitos vão se reunir para escolher a nova diretoria do alvirrubro – presidente e vice-presidente, 1º e 2º secretários – para os próximos dois anos.









O novo titular vai substituir Senerito de Souza, que faleceu no último dia 8, e terá a responsabilidade de montar toda a estrutura para as disputas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e das categorias de base.