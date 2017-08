União Mogi busca manter foco

Esportes

Desde que o técnico Claudio Matosinhos assumiu o União Mogi, no início de junho, a equipe ainda não havia perdido: eram sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates. No último sábado, porém, essa sequência terminou com a derrota para o Mauaense por 3 a 2, em casa, pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quarta divisão estadual).

Apesar do resultado negativo e das circunstâncias do jogo, principalmente porque o União vencia por 2 a 0, mas sofreu a virada no fim, o treinador acredita que o time mogiano vai manter a confiança para as duas rodadas que ainda restam na segunda fase em busca da classificação para as quartas de final.

“Sei que eles ficaram com o psicológico um pouco mais abalado. Desde que eu assumi, foi a primeira derrota nossa. Foram sete jogos invicto. Mas estamos bem, em busca da classificação. Já temos um jogo contra o América no sábado que vai ser muito difícil, porque eles vão querer abrir vantagem e deixar a gente um pouco mais distante. Tenho certeza que vamos chegar”, disse Matosinhos.

No momento, o União está na vice-liderança do Grupo 5 com cinco pontos, empatado com o próprio Mauaense. O próximo jogo é no sábado, às 15h30, no Nogueirão, contra o América, que é o líder da chave com oito pontos. Vencer é importante para a equipe de Mogi das Cruzes chegar à partida contra o XV de Jaú, fora de casa, na última rodada, com boas chances de classificação.

“Agora é trabalhar firme nesta semana, conversar muito para acertar os erros e dar o nosso melhor no sábado, porque é um jogo de seis pontos contra o América, e nós precisamos da vitória”, disse o zagueiro Anderson Bandeira.