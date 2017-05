União marca no fim e vence o Mauaense

Esportes

O União Mogi conquistou ontem sua primeira vitória na Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, no Estádio Pedro Benedetti, o Alvirrubro derrotou o Mauaense por 1 a 0, com gol de Van Baster, no fim do segundo tempo.

Com a vitória conquistada aos 43 minutos da etapa final, a equipe chegou a quatro pontos no Grupo 4, e assumiu a quarta posição, aparecendo pela primeira vez entre os quatro primeiros que avançam para a próxima fase. O Mauaense caiu duas posições e agora está em terceiro, com nove pontos.

União e Mauaense voltam a campo no próximo domingo, às 10h. O time de Mogi faz o clássico local contra o Atlético, no Nogueirão, e o Mauaense vai a Santos enfrentar o Jabaquara no Espanha.

De novo

A conversa da diretoria do Atlético Mogi com os jogadores não impediu outra derrota do clube ontem, contra o São José, que venceu de virada por 2 a 1, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, e manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Os donos da casa abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo. No segundo tempo, com um homem a menos, a Águia virou a partida com gols de Cazu e Ruero. O confronto foi válido pela quinta rodada do estadual.

Com a vitória, o São José assume a vice-liderança do Grupo 4, com dez pontos (três vitórias e um empate). Já o Atlético Mogi, que ainda não venceu na competição, acumula a quarta derrota no campeonato e está na oitava e última colocação, sem pontos.