União goleia e ‘dorme’ classificado

Esportes

Alvirrubro bate o Atlético no derbi mogiano e entra na zona de classificação para a segunda fase do estadual

Com total domínio do jogo desde os minutos iniciais e numa grande tarde do meia Pinguim, o União goleou o Atlético Mogi, por 5 a 0, assumiu a quarta colocação do grupo 4 e “dormiu” classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Com 13 pontos, o time mogiano agora vai “secar” o Real Cubatense, que caiu para o quinto lugar da chave com 12 pontos, que hoje, às 10 horas, enfrenta o São José, no Estádio Espanha, em Santos. Com a vitória de ontem no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão (Vila Industrial), o alvirrubro jogou a pressão para o rival do litoral, com quem briga pela última vaga para seguir no estadual.

A partir de amanhã, o time mogiano volta aos treinos visando o jogo decisivo do próximo domingo, às 10 horas, justamente contra o Real Cubatense, novamente no Estádio Nogueirão – na última rodada da primeira etapa do Paulista.

Dependendo do resultado da equipe da Baixada Santista, o empate poderá classificar o alvirrubro. Se o Real vencer o São José, os unionistas precisarão da vitória para garantir a classificação.

Já desclassificado para a próxima fase do estadual, o Atlético Mogi enfrentou o União para somar pontos e melhorar sua posição na tabela. O Time Azul da Cidade volta a jogar no próximo domingo contra o também desclassificado Jabaquara, às 10 horas, no Estádio Espanha, em Santos.

No jogo de ontem, o destaque foi o meia Pinguim, que marcou os três primeiros gols do União – doi na primeira etapa. Desde o início do jogo os unionistas pressionaram o Atlético e controlou o jogo.

Os jogadores do União desperdiçaram várias chances de gol durante todo o jogo e em muitos lances pararam no goleiro Dida. Ou então pecavam nas finalizações – como o ala Igor, que perdeu uma oportunidade de ampliar o placar na linha do gol.

Agora na história do derbi mogiano está tudo igual. São seis vitórias para cada lado e seis empates. O alvirrubro não vencia o derbi há três anos. A última vitória do União sobre o Atlético foi em abril de 2014, por 2 a 1. (Gerson Lourenço)