União fica mais distante do G-4

Esportes

GERSON LOURENÇO

Mais do que nunca o União vai ter que utilizar o famoso fator casa e pontuar em todos os seus próximos cinco jogos para se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Caso contrário, o alvirrubro vai mais uma vez amargar a desclassificação na primeira etapa do estadual. Além de perder o seu jogo diante do São José, por 1 a 0, no último sábado, o time mogiano ainda teve uma rodada bem desfavorável com vitórias de Mauaense e do Real Cubatense. Resultados que levaram os rivais a se distanciar da equipe de Mogi das Cruzes na tabela de classificação do grupo 4. Para ainda sonhar com uma das quatro vagas, o grupo do técnico Paulo Mulle recebe o líder Manthiqueira no próximo domingo, às 10 horas, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial.

Após o pega deste domingo com o time do Vale do Paraíba, o União vai enfrentar todos os times do grupo 4 na Vila Industrial. Na tabela, o Jabaquara será o rival do alvirrubro do dia 11 de junho; depois o time mogiano folga na rodada de 17 de junho.

Posteriormente serão mais três partidas no Nogueirão. União x Mauaense (25/06); Atlético Mogi x União (01/07) – clássico com mando do Time Azul de Mogi; e União x Real Cubatense (09/07).

No pega do último sábado, no Estádio Martins Pereira, o União defendia uma série invicta de quatro partidas. E mais uma vez pecou nas finalizações. Por outro lado, o São José tinha uma sequência de duas derrotas e precisava se reabilitar.

O time do Vale, como era esperado, pressionou logo no primeiro minuto e abriu o placar com o atacante Ruero, aos 9 minutos. O São José continuou em cima do União, que conseguiu equilibrar a partida com 22 minutos de jogo.

O Uniçao criou e não aproveitou as chances de gol. A mais perigosa foi com o lateral Lucas Lorenzi, que acertou a trave baixa do goleiro Robert, ao concluir uma jogada de cabeça. No segundo tempo o União foi atrás do empate e abriu o time. Com isso, o alvirrubro ofereceu várias oportunidades para o São José, que não soube aproveitar.