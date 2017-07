União fecha série invicto no Nogueir

Esportes

O União aproveitou muito bem o fator casa e obteve a quarta vitória em cinco partidas consecutivas no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Diante dos seus torcedores, o último revés do alvirrubro ocorreu no disa 4 de junho, há mais de 30 dias, quando o Manthiqueira venceu, por 2 a 1, duelo que culminou com a saída do técnico Paulo Mulle. Em seu lugar entrou o então auxiliar Cláudio Matosinhos, que segue invicto no comando da equipe mogiana, com quatro resultados positivos e um empate.

Para a diretoria do União, a vitória sobre o XV de Jaú, no último domingo, estava totalmente dentro dos planos estipulados pela comissão técnica e dirigentes. “Já era esperada (vitória). Estamos acompanhando o trabado diariamente lá no Clube dos Metalúrgicos e, pelo menos para nós, não é novidade. É no dia a dia que se prepara o time e estamos vendo todos exercendo suas funções”, afirmou o presidente do União, Osmar Novaes.

Antes de passar pelo XV, Matosinhos dirigiu o União no empate diante do Jabaquara (1 a 1), quando estreou no comando técnico do time, no dia 11 de junho. Depois Matosinhos teve duas semanas para trabalhar com o elenco (a equipe folgou na rodada do dia 17). E na pressão, já que o União precisaria vencer todos os seus jogos para se manter vivo na competição.

E os resultados positivos começaram a aparecer. Diante do Mauaense, o União venceu, por 4 a 0; depois passou pelo Atlético Mogi, por 5 a 0; e no duelo decisivo diante do Real Cubatense, a vitóri foi suada e de virada, por 2 a 1, com gols nos últimos cinco minutos da partida.

O resultado positivo sobre o XV de Jaú aumentou ainda mais a confiança dos dirigentes para dias melhores dentro do estadual. O União lidera o grupo 5 da segunda fase do campeonato, com três pontos, ao lado do América, de São José do Rio Preto.

E o América, justamente será o rival do alvirrubro, na rodada deste final de semana, em jogo programasdo para Rio Preto. Será o grande desafio para o treinador mogiano, que pela pimeira vez comandará o União numa partida longe dos torcedores e do Nogueirão. “Cada jogo é uma história. O grupo está consciente que enfrentará uma equipe que já jogou a primeira divisão, que esteve na elite do futebol paulista. Será um jogo duro, muito difícil. Vamos atuar da mesma maneira e com a seriedade que o jogo merece”, disse Novaes.