União espera melhorar a pontaria

GERSON LOURENÇO

O União volta a jogar no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, neste sábado, com a certeza de que deixará de falhar nas finalizações. Após a folga na rodada passada por conta da desistência do Guaratinguetá do estadual, o alvirrubro vai encarar o líder Mauaense, a partir das 15 horas, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Nesses quase 15 dias de treinamentos, o grupo do técnico Paulo Mulle sabe que não poderá cometar mais falhas na competição e espera voltar para casa com pontos na tabela de classificação do grupo 4 da disputa.

Além dos treinamentos para buscar um resultado positivo em Mauá, o time mogiano ainda pode ter o reforço do centroavante Nicolas, que estava atuando no Taubaté. No entanto, o nome do jogador não aparecia entre os registrados pelo clube no endereço eletrônico da Federação Paulista de Futebol (FPF). Só após a identificação, o atleta é liberado para disputar o estadual.

Demonstrando otimismo, o presidente Osmar Novais acredita em um bom resultado diante do Mauaense. “Com a folga na tabela tivemos um bom período para trabalhar e melhorar o time em todos os aspectos. A equipe treinou muito, principalmente finalizações, para obter até a vitória contra o Mauaense. A confiança aumentou”, afirmou Novais.

Segundo o dirigente, o time do União consegue criar as jogadas de gol, mas os jogadores não estão concluindo em gol as chances que aparecem nas partidas. “Aprimoramos os treinos e se trabalhou muito com os atacantes. Temos que melhorar e aproveitar as chances criadas e transformar em gols”, frisou o presidente Novais.

Se passar ou empatar com o Mauaense, o União vai aumentar as chances de classificação à segunda fase do campeonato, quando somente os quatro melhores times de cada chave avançam na disputa.

O time mogiano tem apenas um ponto em três partidas. “A última rodada não foi nada boa para o nosso time. Então, nós temos que fazer a rodada ser boa. Temos que buscar o melhor resultado”, ressaltou Novais.

Além de trabalhar no Clube dos Metalúrgicos, o União aproveitou a janela na última rodada do Paulista da Segunda Divisão e disputou um jogo treino contra o time B do Santos, formado com jogadores sub-23, que treinam para a Copa Paulista, no segundo semestre.

No primeiro tempo da atividade realizada na última sexta-feira, no campo 2 do CT Rei Pelé, o time mogiano perdeu por 1 a 0. Na segunda etapa, com os respectivos times reservas, os santistas fizeram 3 a 0. “Foi uma ótima atividade. Deixamos os jogadores em situação de jogo e contra um excelente time. Foi bom para verificar a resposta dos jogadores em certas situações de jogo, dar experiência, observar os reservas e melhorar a nossa preparação para enfrentar o Mauaense”, finalizou Novais.