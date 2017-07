União e XV de Jaú abrem a 2ª etapa

Esportes

GERSON LOURENÇO

Os judocas mogianos William Lima e Giovanna Monteiro somaram pontos importantes e deram um grande passo para o Campeonato Mundial de Judô – categoria sub-18 – de 01 a 13 de agosto, em Santiago (Chile). Tudo porque eles conquistaram o Campeonato Pan-Americano Juvenil, encerrado no último final de semana em Cancún (México). William foi ouro na classe 60 kg, enquanto Giovanna na 40kg. A dupla de atletas da Região do Alto Tietê ainda ajudou a Seleção Brasileira a conquistar a competição na classificação geral, com 12 medalhas douradas, três prateadas e duas de bronze. Bem à frente do Canadá, que teve dois ouros, duas pratas e seis bronzes.

O selecionado brasileiro ainda venceu o Pan da categoria sub-21. Subiram ao lugar mais alto do pódio 12 judocas, um conquistou a prata e dois ficaram com bronze. Os Estados Unidos ficaram em segundo, com dois ouros, três pratas e três bronzes. No total, o Brasil conquistou 32 medalhas, somando os resultados das duas classes.

Na chave de William Lima, com 15 lutadores, o mogiano derrotou na decisão o canadense Joel Demaer, por ippon. Giovanna superou a argentina Rojas Mikaela também por ippon, em chave com cinco judocas.

Lima entrou na competição na segunda rodada e na sua estreia venceu o equatoriano Juan Ayala, por wazari. E depois ele aplicou ippon no canadense Dontae de Jesus e se qualificou para a decisão.

Lima, revelado na associação Namie e hoje defendendo as cores do Pinheiros, vive um ano excepcional. Antes do Pan, ele esteve em ação em sete competições e fechou todas no pódio.

As medalhas de ouro de Lima foram no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul Brasileiro, no Campeonato Brasileiro e na Copa Juvenil de Zagreb (Croácia). Ainda obteve a medalha de prata na Alemanha, na Copa Europeia, em Berlim, e foi bronze na Copa Europeia Juvenil de Antalya (Turquia).

Atual líder do ranking brasileiro da categoria meio leve (-60 kg), Lima viaja para a Índia, amanhã, para lutar o Combat Games Internacional, competição estudantil, além de praticamente ter garantido uma vaga para o Mundial sub-18, no Chile.

No feminino do Pan, Giovanna teve que fazer três combates para sair campeã do México. Em chave comn três lutadoras, ela se qualificou para a decisão ao vencer a venezuelana Maia Vera e Daniela Ramos, do Equador.









Giovann atua a associação Namie, no Socorro, e hoje é a judoca número 2 do ranking brasileiro na categoria superligeiro. Ela também vem obtendo ótimos resultados na temporada, como a medalha de ouro no Sul-Brasileiro e de bronze na Copa São Paulo e no Campeonato Brasileiro. E no exterior ela garantiu o quinto lugar no Copa Europeia de Bad Blankenburg (Thuringia), na Alemanha.