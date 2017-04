União e Manthiqueira se enfrentam pela reabilitação

Esportes

União e Manthiqueira se enfrentam hoje no Vale do Paraíba, com o mesmo objetivo: a reabilitação. A vantagem e a maior responsabilidade pelo resultado positivo está com o time do Vale do Paraíba que vai atuar diante dos seus torcedores. O alvirrubro começa a partida com uma pressão um pouco menor, mas com a possibilidade de recuperar os pontos perdidos na estreia em casa. O pega será às 15 horas no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Após o revés diante do São José, por 2 a 0, em pleno Nogueirão, o técnico Paulo Mulle espera ter mais opções para o jogo de hoje. O time mogiano contou com apenas 14 jogadores inscritos e não teve cinco titulares para o primeiro duelo do Estadual.

Além disso, o time perdeu o meia Pinguim, expulso no segundo tempo da partida diante do São José. O técnico Paulo Mulle ainda estuda opções para substituir o jogador.

Para a primeira partida, o Manthiqueira inscreveu apenas 17 jogadores. A diretoria manteve alguns jogadores do elenco do ano passado e promoveu jogadores da Copa São Paulo de Futebol Júnior. (G.L.)