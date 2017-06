União decide futuro no Paulista hoje

Esportes, Futebol

GERSON LOURENÇO

Com técnico novo e um pouco de motivação, o União vai tentar se manter vivo no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Para isto, o alvirrubro necessita de uma boa vitória sobre o também desesperado Jabaquara hoje, a partir das 10 horas, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial. O time que conquistar o resultado positivo – empate não será bom para ninguém – seguirá na cola do Real Cubatense, hoje dono da quarta e última vaga para a segunda fase do Estadual.

O União terá na beira do gramado do Nogueirão o técnico Cláudio Matosinhos, que faz sua estreia. Então auxiliar técnico, ele assumiu, desde a última segunda-feira, o posto de Paulo Mulle, que pediu demissão após a derrota frente ao Manthiqueira, no último domingo.

Na sua primeira semana de trabalho, Cláudio trabalhou em alguns ajustes táticos com o elenco dentro do campo, como posicionamento e recuperação de bola. Mas o técnico atuou muito para que o time melhore nas finalizações. “O time cria as jogadas, mas não vem conseguindo concluir em gol. Esperamos que melhore no jogo”, afirmou Matosinhos.

Por outro lado, ele trabalhou bastante fora das quatro linhas. O técnico procurou motivar os jogadores para tentar levar o time para a segunda fase da competição. “Foco também no trabalho de psicólogo. É preciso motivação e tranquilidade e o fator mental também foi realizado na preparação para o jogo de domingo durante a semana”, salientou o novo técnico do União.

Com seis pontos e na penúltima colocação da chave, o União possui uma diferença de cinco pontos em relação ao Real Cubatense, time que ocupa o quarto lugar na tabela – o último posto dos que avançam para a segunda fase.

Se vencer hoje o Jabaquara, a diferença do União para o Real pode cair para dois pontos, desde que o elenco do litoral paulista seja superado em casa pelo Mauaense – também hoje de manhã.

Enfim, a situação do alvirrubro é dramática. Mesmo que os próximos jogos estejam todos programados para o Nogueirão. O novo técnico mostra otimismo. “Já vi muita coisa no futebol. Tudo pode acontecer. Sei que nossas chances são pequenas, mas precisamos pensar para frente e de forma positiva”, concluiu Matosinhos.