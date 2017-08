União avança e enfrenta o São José

Esportes

GERSON LOURENÇO

A cada jogo, a confiança aumenta no elenco do União. Agora, classificado para a terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, no próximo sábado os unionistas abrem a série mata mata diante do São José, em duelo programado para as 15h30 no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial. A meta do grupo do técnico Cláudio Matosinhos é eliminar mais um favorito, como ocorreu diante do XV de Jau, anteontem, e seguir com força para o acesso para a Série A-3 de 2018.

Por ter a melhor campanha do estadual, o São José enfrenta o União nas quartas de final, porque o alvirrubro tem o oitavo melhor rendimento entre todos os times que seguem na competição. Os unionistas voltam a treinar hoje, visando o duelo deste sábado no Nogueirão. A preocupação é com o goleiro Vitor que se contundiu em Jaú e será avaliado.

A definição dos detalhes da nova etapa do campeonato ocorreu na tarde de ontem, em reunião com os representantes dos oito clubes classificados para as quartas de final com a diretoria da Federação Paulista de Futebol (FPF) – veja o quadro com a tabela de jogos nesta página.

Bem satisfeito com o rendimento do time está o presidente do União, Osmar Novais. “O time encaixou, deu liga. Do jeito que o pessoal está focado, concentrado, o São José terá muito trabalho. Os jogadores estão fechado para vencer mais um desafio”, salientou Novais, na tarde de ontem, a O Diário.

Segundo o dirigente, mais uma prova do momento do União ocorreu anteontem, com a vitória sobre o XV, e em Jaú, com gol do atacante Pinguim, ainda na primeira etapa do duelo realizado no Estádio Zezinho Magalhães. “A torcida do XV fez uma linda festa. Mas nosso time suportou a pressão e foi se soltando durante o jogo. Fizemos o gol e eles sentiram a nossa força”, explicou o dirigente do alvirrubro.

Com o resultado em Jaú, o União fechou na liderança, com 11 pontos, o grupo 5 da segunda fase do Paulista. Outra surpresa foi a classificação do Mauaense, com a vitória sobre o América, por 2 a 0, em Rio Preto (veja quadro nesta página).

Para o presidente da equipe do Vale do Paraíba, Adilson José da Silva, o fato de terem sido adversários na primeira fase não traz vantagem. “Vencemos os dois jogos, 2 a 0 lá e 1 a 0 em casa, mas foram jogos muitos difíceis. Eu sempre falava que do nosso grupo, o União era o adversário mais complicado e não à toa chegou entre os oito melhores. Apesar da melhor campanha, não temos vantagem em campo. Felizmente, não teremos uma viagem cansativa”, afirmou.