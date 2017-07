União aposta na segunda fase

Esportes

GERSON LOURENÇO

A diretoria do União afirma que o time “encaixou” e cresceu de produção na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Com 10 gols marcados em três partidas, o alvirrubro deu uma grande arrancada para se classificar para a segunda etapa do estadual. Com o técnico Cláudio Matosinhos, o Glorioso empatou em um gol com o Jabaquara e depois goleou o Mauaense, por 4 a 0. No último domingo, a vitória foi sobre o Atlético, por 5 a 0, no dérbi mogiano. “São os mesmos jogadores. Agora com o Matosinhos, o time tem uma nova cara e os atletas está em posições que realmente rendem mais. Está dando certo e a diretoria confia na classificação e vamos precisar do apoio dos torcedores na última rodada”, afirmou o presidente Osmar Novaes, na noite de ontem, a O Diário.

A derrota do Real Cubatense, no último domingo, deixou o União ainda mais perto da segunda fase. Com o final da rodada do final de semana passado, o alvirrubro assumiu a quarta colocação, com 13 pontos, e hoje estaria classificado.

Mas como o time de Cubatão tem 12 pontos, a definição do grupo 4 do estadual vai ficar para este domingo. E será um confronto direto entre os mogianos e o elenco do litoral, às 10 horas, em duelo programado para o Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial. “Temos que classificar. A vantagem é muito boa e jogamos em casa. Vamos fazer algumas promoções para levar o torcedor ao estádio”, salientou Novaes.

Por outro lado, a equipe da Baixada Santista vai precisa vencer o duelo diante do União para ficar com a quarta vaga e avançar na competição. Ao União basta o empate. Os três primeiros colocados do grupo 4 já estão classificados para a próxima fase. O Manthiqueira é o líder, com 25 pontos. Mauaense e São José, pela ordem, vêm a seguir, com 23 cada. Todos os duelos da próxima rodada serão neste domingo. Na tabela do site da FPF, as partidas estão programadas para as 10 horas.