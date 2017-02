Unegro começa a preparar segundo Congresso da Cultural Negra

QUADRO DESTAQUE

O grupo União de Negros pela Igualdade de Mogi das Cruzes já começou a planejar o 2º Congresso da Unegro, que deverá acontecer no mês de outubro do próximo ano, na Cidade. O evento, que terá encontros com especialistas ligados à cultura negra, além de atividades artísticas, será oferecido pelos organizadores às duas universidades de Mogi. Receberá a atividade em seu campus aquela que melhores condições e apoio oferecer à Unegro.

Ao contrário do que aconteceu durante o 1º Congresso, a entidade espera contar com uma participação mais ativa da instituição de ensino que vier a ser parceira, incentivando seus alunos e professores a participarem mais do evento que espera contar novamente com as presenças de especialistas em cultura afrobrasileira ligados à USP, Unesp e outras universidades. Esses professores farão palestras e participarão de debates acerca de temas de interesse geral e da comunidade negra de Mogi e Região.

“O Congresso é um momento importante, pois vem coroar o trabalho que é realizado pela Unegro durante suas atividades na Cidade. É uma oportunidade para uma discussão mais aprofundada sobre o papel do negro na sociedade atual. Na primeira edição, discutimos o tema “Negros e negras compartilhando o poder”, afirma o presidente João Mendes dos Santos, que esteve visitando a Redação de O Diário, juntamente com outros dirigentes: Carlos Roberto Madeira Pereira (tesoureiro), Sandra Aparecida dos Santos (integrante do Conselho Fiscal) e Solange Mar do Império (secretária de Comunicação).

Direitos Humanos

Criada em julho de 2013, a Unegro de Mogi conta hoje com 180 afiliados e tem como principal meta a defesa dos Direitos Humanos e a luta contra o racismo, em especial o preconceito e a discriminação racial.

“Avaliamos o preconceito e discriminação como coisas diferentes. O preconceito é a negação do direito, não reconhecimento dos direitos do cidadão, enquanto a discriminação é algo que a pessoa preconcebe, mas ainda consegue conviver com a outra”, afirma João Mendes, lembrando que 54% da população brasileira é negra e não desfruta das principais conquistas do desenvolvimento brasileiro, que os negros ajudaram a construir, pois foram eles quem produziram as bases da riqueza brasileira, por meio daqueles que vieram escravizados da África para cá.”

O presidente aponta índices elevados correspondentes à morte de jovens negros e acusa a discriminação como responsável, nos últimos 10 anos, pela morte de um grande número de mulheres negras. João Mendes cita tais informações tomando como base o Relatório da Violência no Brasil, estudo coordenado pelo professor e sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, diretor de pesquisa do Instituto Sangari e coordenador da Área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Flacso).

Além de denúncias, a Unegro realiza outras atividades na Cidade, valendo-se de parcerias, entre outras, com a Prefeitura de Mogi. Apoiada pela estrutura das secretarias de Assistência Social, Cultura e Saúde, a entidade desenvolve atividades diversas. Além de ações culturais, são realizados eventos ligados à saúde pública, como exames para detecção da anemia falciforme, uma doença que atinge especialmente a comunidade negra.









A Unegro também é responsável por estudos e debates sobre temas ligados à questão racial. Grupos de estudos avaliam, por exemplo, a obra de Clóvis Moura, escritor conhecido como “pensador das raízes da opressão e do protesto negro no Brasil”, o livro “O povo brasileiro”, de Darcy Ribeiro, e está nos planos a análise e debate de “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre. A entidade promove ainda cursos de formação e eventos para comemorar o Dia da Consciência Negra (Zumbi dos Palmares), Dia Internacional da Mulher, entre outras datas significativas.

Uma das mais importantes ações da Unegro acontece durante as comemorações de seu aniversário. Fundada em 14 de julho de 2013, a entidade homenageia, a cada ano, os mais velhos das três rodas, que ajudam a reconhecer pessoas com ascendências africanas. A primeira das rodas é o candomblé, religião de origem na África e que persiste até os dias de hoje entre os cultos mais frequentados pelos negros no País. A segunda roda é o samba, música que está intimamente ligada às origens africanas do povo brasileiro. E, por fim, a capoeira, instrumento de defesa que foi trazido pelos escravos e que persiste até hoje, principalmente entre a população negra.

“As três rodas foram fatores de resistência dos negros, pois eram consideradas crimes até tempos atrás. Mas a persistência da raça negra em torno delas fez com que acabassem aceitas e é por isso que homenageamos os decanos de cada roda, uma vez a cada ano”, conta o presidente João Mendes.

Todo esse trabalho busca valorizar o negro e também conscientizar os jovens negros sobre a importância de conhecer suas origens, o que conduz a um inevitável orgulho de sua raça.

“Vamos às escolas levar notícias e a histórias do negro até os jovens. Nosso objetivo é criar uma juventude mais esclarecida, por meio de formação e muita informação”, garante o presidente Mendes.