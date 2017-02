Uneafro oferece 40 vagas de curso pré-vestibular em Mogi

QUADRO DESTAQUE

Neste sábado, UNEafro de Mogi das Cruzes abre inscrições para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e demais vestibulares. Ao todo, 40 vagas serão oferecidas.

O curso é gratuito e aborda todas as matérias previstas no currículo do Ensino Médio e cobradas no Enem, prova obrigatória para o candidato a uma vaga no Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas em universidades particulares de todo o Brasil. Há ainda aulas especiais com temas variados, como formação política, meio ambiente e atualidades.

As inscrições deverão ser feitas na Escola Estadual Paulo Ferrari Massaro, na Rua Alexandre Andreotti, 400, em Jundiapeba, até o próximo dia 11 de fevereiro, sempre em dois horários: às 10 e às 14 horas.

O início do curso está previsto para o próximo dia 4 de março, também na Escola Paulo Massaro. As aulas acontecerão aos sábados, das 9h30 às 16h30, com intervalo de uma hora. O almoço será serviço gratuitamente no local.

Para realizar a matrícula, é preciso levar uma foto 3 x 4, cópia do RG, do CPF e dos comprovantes de residência e renda (do aluno e de familiares que moram na mesma casa). Os interessados também podem fazer a pré-inscrição pelo site da UNEafro, no link: http://uneafrobrasil.org/inscricoes-uneafro-brasil-professores-e-alunos.

Caso haja mais inscritos do que vagas disponíveis, a seleção será feita a partir de critérios socioeconômicos.

Fundada em 5 de março de 2009, a União de Núcleos de Educação Popular para Negros e Classe Trabalhadora (UNEafro) é um movimento social e popular que agrega militantes da causa negra, da luta antirracista, da causa das mulheres, da diversidade sexual e do combate a todos os tipos de discriminação e preconceito, à exploração econômica e a dominação política. Mais de 5 mil alunos já foram atendidos pelos núcleos da entidade.

Para mais informações, acesse o site http://uneafrobrasil.org/ .