UMC realiza Feira de Saúde neste fim de semana

A população do Alto Tietê poderá participar neste sábado (10) domingo (11), das 8 às 17 horas, da 16ª edição da Feira de Saúde da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que oferecerá consultas e exames gratuitos, além de orientações em diferentes especialidades médicas. O evento, que será realizado na Policlínica, é promovido pelo Centro Acadêmico Antônio Prudente, com apoio dos professores de Medicina da UMC.

A ação contará também com a participação dos cursos de Biomedicina, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia e Direito. Serão realizados exames de urina tipo 1, Papanicolau, glicemia, varizes, aferição de pressão, entre outros. Já as consultas com especialistas abrangem as áreas de cardiologia, psiquiatria, psicologia, neurologia, pediatria, otorrinolaringologia, gastroenterologia e hepatologia. A Feira de Saúde também oferecerá vacinação, acupuntura, atendimento geriátrico, orientação postural, palestras de temas variados, aconselhamento nutricional e plantão de dúvidas sobre INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e perícia médica. Hoje, haverá esmaltação de unhas, sobrancelha e corte de cabelo.





Apenas o serviço de retirada de cisto, verruga e unha encravada e as consultas de oftalmologia são limitados, portanto, para garantir atendimento, os interessados precisam chegar cedo e retirar a senha.

Os organizadores esperam por mais de 2 mil pessoas, que serão atendidas pelos 400 alunos e 40 professores.

Para participar, o interessado deve comparecer hoje ou amanhã, apresentar documento com foto e escolher as modalidades médicas pelas quais deseja se consultar ou se informar. A equipe também fará os encaminhamentos necessários à medida que identificar a necessidade do paciente.

“A Feira de Saúde mobiliza nossos professores e alunos com o objetivo de auxiliar a comunidade e atender as pessoas gratuitamente em diversas áreas médicas. São serviços de qualidade e importantes para quem deseja colocar a saúde em dia”, explicou o médico Henrique Naufel, coordenador do curso de Medicina da UMC.

“Além de auxiliar a população com todos estes serviços e atendimentos, a Feira da Saúde permite aos alunos o contato com os pacientes, colocando em prática os ensinamentos da sala de aula ao lado dos médicos orientadores”, contou Vitto Carlo Silva, diretor do Departamento de Ações Comunitárias do Centro Acadêmico.

A Policlínica fica na Rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, 170, no Centro.