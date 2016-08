UMC participa da Feira Guia do Estudante

Comentários (0) Cidades Like

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) marca presença na Feira Guia do Estudante, deste sábado até o domingo (28), no Expo Center Norte, em São Paulo. No estande da instituição de ensino, o público formado por estudantes do ensino médio poderá conferir diversas atrações, entre elas, a presença do time de basquete do Mogi/Helbor, hoje – das 10 às 13 horas -, e a palestra-show do ator e humorista Nelson Freitas, do programa “Zorra Total”, da Rede Globo, amanhã, às 11h20, no Espaço Arena. Também serão promovidas palestras com os professores sobre carreiras nas áreas de Saúde e Direito.

Durante a Feira, os estudantes poderão baixar gratuitamente o Aplicativo UMC Mobi em celulares e tablets. O recurso vai permitir acompanhar todos os detalhes dos cursos oferecidos, incluindo Graduação, Pós-graduação e Técnicos Profissionalizantes pela UMCTEC, além de poder realizar um Teste de Orientação Vocacional.

A UMC preparou um estande moderno, localizado na entrada do evento, com painel interativo, Facetoten, Pré-inscrições para os Vestibulares de 2017 entre outras atividades.





Nos três dias, coordenadores dos cursos dos campi Mogi das Cruzes e Villa-Lobos/Lapa, em São Paulo, promoverão bate-papos com os visitantes com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre carreiras. Haverá, ainda, distribuição de brindes. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site www.guiadoestudante.abril.com.br/feira-do-estudante.