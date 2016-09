UMC oferece serviços gratuitos à comunidade

Comentários (0) Cidades Like

Mais de 30 atividades recreativas, educativas e de saúde serão oferecidas à população do Alto Tietê gratuitamente, neste sábado, na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), por ocasião do Dia Nacional da Responsabilidade Social do Ensino Superior. Para participar, os interessados devem comparecer à Praça de Eventos do Campus Mogi, entre 8 e 12 horas.

Professores e alunos transformam-se em voluntários para atender adultos e crianças em ações recreativas, de promoção da saúde e bem-estar e de inclusão digital. O conceito de sustentabilidade estará presente em atividades que ensinarão o público a fazer o tijolo de barro cobogó e também horta vertical em garrafa PET. Haverá apresentação de produção artesanal de húmus com restos de material orgânico da cozinha e a oficina de produção de sabão em pó a partir do óleo de cozinha.

Na área da saúde, será oferecido teste de glicemia capilar, além da verificação de pressão arterial e orientações sobre diabetes mellitus, hipertensão arterial, prática de exercícios e uso de medicamentos. O público contará também com ginástica aeróbica com música, dicas de saúde bucal, de alimentação e sobre postura e alongamento.





Para as crianças, as atividades são escultura com bexigas, pintura facial, Estação de Colorir, jogos educativos online, Roda de Leitura, Roda de Desenho e oficinas de resgate das brincadeiras populares das regiões do Brasil, de brinquedos e jogos, Teatro de Fantoches, Hora do Conto e jogo da memória.

Os participantes terão informações na área jurídica, uso de computadores e redes sociais, educação financeira e orçamento familiar. Está programada a apresentação de robôs, equipamentos de automação e simuladores e mais duas oficinas: Organização de Guarda-Roupa e Alvenaria – Noções de Construção.

A UMC fica na Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200, no Centro Cívico.