UMC confirma morte de estudante dentro do Campus Mogi

NATAN LIRA

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) confirmou no início da tarde desta terça-feira (29) a morte da aluna do terceiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, Letícia Bueno Quinto de Souza, de 19 anos. Segundo o comunicado enviado a redação de O Diário, o fato aconteceu às 9h50, minutos antes do início de uma oficina de Yoga, que integra a programação da Semana de Arquitetura. No entanto, de acordo com o boletim de ocorrência, a estudante já participava do exercício quando teve um mal súbito. As atividades foram suspensas nos dois campi da UMC, nesta terça e quarta-feira. O velório está previsto para ter início a partir das 22 horas, no Cemitério do Carmo 2 – Rua professor Hasegawa, 776, Itaquera, São Paulo.

Letícia era filha de Aroldo Quinto de Souza, professor de engenharia do Campus Villa Lobos/Lapa da mesma instituição. “A UMC cumpriu todos os protocolos de primeiros socorros para atender a aluna e vai se manifestar por meio de uma nota oficial, que será enviada mais tarde, contando todos os detalhes do ocorrido”, informou a assessoria da universidade.

O corpo de Letícia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por autópsia. O caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP. À reportagem de O Diário, o delegado Argentino Coqueiro disse que o exame de necrópsia vai apontar a causa da morte. “Se foi morte natural, a gente arquiva o caso. Diferente disso, vamos abrir um inquérito para investigar”, pontuou Coqueiro. O laudo deve sair em 30 dias.

Confira a nota da UMC na íntegra.

A UMC está de luto hoje e compartilha a dor dos familiares, professores, funcionários e amigos da aluna do terceiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, Letícia Bueno Quinto de Souza, de 19 anos, que faleceu hoje. Ela iria participar de uma prática de relaxamento voltada à Yoga e artes visuais na Oficina Corpo, Forma e Movimento, que integra a programação da Jornada Acadêmica dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores.

Enquanto a professora explicava sobre respiração e sobre como seria a aula, percebeu que Letícia estava passando mal e imediatamente buscou ajuda. Acionou a equipe de enfermagem da universidade, assim como um professor do curso de Medicina, que chegaram rapidamente ao local. O SAMU foi chamado e durante 40 minutos tentou reanimar a Letícia, sem sucesso. Ela faleceu às 9h50.

A UMC cumpriu todos os protocolos de primeiros socorros para atender a aluna.

Letícia morava em São Paulo e seu pai, professor Aroldo Quinto de Souza, leciona no curso de Engenharia do Campus Villa-Lobos/Lapa-SP, da UMC.

A universidade decretou luto oficial de dois dias, sendo assim, as aulas estão suspensas nos dias 29 e 30 de agosto (hoje e amanhã) nos Campi Mogi das Cruzes e Villa-Lobos/Lapa-SP.









Em nome da UMC, a reitora Regina Coeli Bezerra de Melo, se solidariza com a família, amigos e professores. “Estamos muito tristes. Que Deus dê muita força e paz para todos neste momento”.

Em virtude do luto oficial, a missa que seria celebrada nesta quarta-feira foi cancelada. As homenagens à Letícia serão realizadas na missa de sétimo dia, agendada para a segunda-feira, dia 4, às 18 horas, na Capela da UMC.