Uma viagem musical no Happy Hour com Piano

Caderno A - Capa

Velhos conhecidos da noite regional se encontram nesta terça-feira em apresentação especial do Happy Hour com Piano do Mogi Shopping. Diego Novaes recebe os músicos Betinho Júnior e Fernando Sirino Cabral, que já tocaram com ele em casas noturnas de Mogi das Cruzes e Região. No boulevard do centro de compras, eles farão uma viagem musical passando por estilos como samba, bossa nova, pop, jazz, temas de filmes, entre outros. A apresentação é a partir das 18h30 e tem entrada gratuita.

Segundo o tecladista Betinho Júnior, que hoje compõe a banda Total Groove, mas já integrou outros grupos regionais – como a Zanz Banda e a Band It – a ideia de participar do Happy Hour com Piano é antiga. “Eu acompanho esse projeto desde o começo e, como estou sempre no Mogi Shopping, paro com frequência para ouvir o Diego, que sempre me convida para tocar com ele mas nunca conseguimos conciliar as agendas”, revela. Desta vez, não só ele como o trompetista Fernando Sirino Cabral conseguiram se programar para essa apresentação especial.

Betinho conta que ele e Diego Novaes – responsável pelo Happy Hour – vão unir piano e teclado com um repertório bem diversificado. “Nós tocávamos juntos em uma banda chamada Scrap, por isso sabemos que esse reencontro tem tudo para ser um sucesso e agradar o público do centro de compras”, destaca Betinho, acrescentando que arranjos sao feitos especialmente para o Happy Hour com Piano.

Realizado toda segunda, terça e quinta-feira, na área do boulevard, o projeto do Mogi Shopping tem patrocínio da Mogi Audi Center e é promovido sempre das 18h30 às 20h30. O endereço do centro de compras é Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, no Centro Cívico. Informações pelo telefone 4798-8800.