‘Uma viagem aos anos 80′ é atração no Teatro Vasques

Caderno A - Capa

LUCAS MELONI

Um retorno à década de 1980. É esta a proposta do show “Uma Viagem aos anos 80”, do humorista, dançarino, autor e diretor Márcio Pial, que é atração, neste sábado, a partir das 20 horas, no Teatro Vasques, no Centro de Mogi das Cruzes. Espetáculo terá temporada na Capital a partir de março. Em tempos de piadas “politicamente corretas”, Pial diz que gosta de fugir do “roteiro” seguido por outros comediantes e prefere gastar tempo na elaboração de tiradas engraçadas com coisas antigas como o Kichute (antigo sapato), por exemplo.

Com 39 anos, 21 de carreira, Pial elaborou o show para mostrar o que foi o universo dos anos 80 às gerações mais novas. “Naquela nossa época, a gente brincava na rua de jogar bola com os moleques da vizinhança e o irmão vinha chamar. Se demorava para voltar, a mãe vinha também. As crianças usavam Conga e Kichute. Eram tênis famosos. Todos se zoavam e se chamavam por apelidos. Hoje isso seria bullying. Está na moda ser chato. Hoje (ontem), eu ouvi no rádio o Mário Sérgio Cortella (filósofo) falar algo interessante. Só é agressivo se eu falar algo que faça você se sentir ofendido, caso contrário, não é o que a sociedade diz (no sentido de generalizar). Não é o geral que define. Lembrei de um amigo que chama Anderson, mas a quem todos os amigos chamam de Negão. Se nós o chamarmos de Anderson, por causa da intimidade que temos, ele vai olhar para a gente e dizer que prefere não ser chamado pelo nome”, disse a O Diário. O dj Pantera participará do show também.

No repertório da apresentação, Pial busca trazer elementos da década de 80 e contextualizar os mais novos do que foi aquele período. Para isso, ele não traz piadas pesadas. É, em resumo, um show para a família com elementos que lembram artistas norte-americanos como Chris Rock e Eddie Murphy. “O meu humor não é pesado. Eu não faço piada sobre a preferência sexual de ninguém porque isso é chutar cachorro morto. Prefiro sentar, quebrar a cabeça e fazer piada sobre Kichute. Parece que vários humoristas alteram apenas a ordem dos temas das piadas nos shows, mas sempre falam sobre sexo, relacionamento, gays, política e celebridades. Tento fugir deste perfil. Trago para o palco um conceito hip hop. Alguns pensam que ele é apenas um gênero de dança ou de música, mas não, o hip hop é um estilo de vida. Nas apresentações faço algumas performances que comediantes com quem me apresento julgam parecidas com o humor do Chris Rock e do Eddie Murphy. É algo diferente para o público. É um humor de identificação. As pessoas saem dizendo ‘eu me identifiquei com o que esse cara disse’”, comentou.

Em março, o espetáculo será levado ao Teatro Corinthians, que fica na sede social do clube, no Tatuapé, zona leste da Capital. Para este ano, Pial deve participar da Virada Cultural de São Paulo e do projeto Risadaria.

Os ingressos para a apresentação deste sábado custam R$ 30,00 (com meia-entrada a R$ 15,00) e estão à venda na bilheteria do teatro e na loja Boozone Social Clube (Rua Professor Flaviano de Melo, 1346). O Vasques fica na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro.