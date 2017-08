Uma sugestão para a Rua Dr. Deodato

Informação

Aos 79 anos, Carlos Vieira Guimarães é um mogiano que se preocupa com a Cidade onde nasceu e continua vivendo. E foi por isso que, aproveitando a bela manhã de sábado passado, ele deixou o apartamento onde mora, no Bairro do Socorro, para vir até o Centro, confirmar algo que martelava sua cabeça desde que viu, pela TV Diário, as reclamações dos comerciantes da Rua Dr. Deodato, preocupados com os efeitos do fechamento da passagem de nível, determinada pela Prefeitura. Carlos fez questão de visitar pessoalmente o local e, em seguida, dirigiu-se a este jornal para fazer uma sugestão aos técnicos municipais que, em sua opinião, poderá assegurar ao trecho próximo da linha férrea a movimentação de pessoas necessária à manutenção das lojas ali existentes. Ele propõe que os ônibus das linhas Socorro-Estância,Vila Natal, Conjunto Toyama e outras, vindos do Terminal Central ou de outras áreas, em vez de subirem a Rua Barão de Jaceguai, sejam desviados pela Rua Doutor Deodato Wertheimer, até a Rua Navajas, de onde seguiriam até a Rua Olegário Paiva, e de lá, para seus respectivos destinos. O plano de Carlos inclui o principal: a colocação de um ponto junto a um estacionamento existente na esquina das ruas Deodato e Navajas, que seria o atrativo de público para o trecho ao lado da linha, onde estão as casas comerciais e o ponto de interdição. “Sem um atrativo desse tipo, aquele ponto não vai ter vida. O ponto de ônibus atrairia as pessoas naturalmente para o comércio daquela região”, disse Carlos à coluna. Outra sugestão do leitor de O Diário: a criação de uma baia de estacionamento para ônibus nas proximidades da Estação Ferroviária, onde possam descer os idosos que vão embarcar nos trens da CPTM. Hoje, essas pessoas desembarcam no Terminal Central e têm de caminhar um bom pedaço até à Estação, por caminhos acidentados, que já lhes custaram alguns tombos e outras dificuldades,como o próprio Carlos teve oportunidade de testemunhar. “Espaço existe de sobra e a criação de uma baia de estacionamento não interferiria no trânsito daquele trecho da Rua Ricardo Vilela, em direção à Adhemar de Barros”, diz o mogiano. Com a palavra, as autoridades.

Sesc

Está marcada para o próximo dia 24 a visita que a Comissão Especial de Vereadores da Câmara, outros vereadores e convidados do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi (Sincomércio) farão à unidade de Jundiaí do Serviço Social do Comércio (Sesc). Na oportunidade, os mogianos poderão conhecer o modelo de centro cultural e esportivo que o Sesc pretende implantar no Bairro do Socorro, em Mogi das Cruzes.

Marabá

Repercutiu negativamente entre os integrantes da Polícia Ambiental de Mogi das Cruzes a proposta de transferência da unidade para a Ilha Marabá, em função da provável ocupação do imóvel, onde está sua sede, pela futura unidade do Sesc na Cidade. Policiais alegam que no local falta espaço para viaturas e outros equipamentos do atual Pelotão. Há quem diga até mesmo que a Prefeitura de Itaquaquecetuba já teria acenado com um espaço para a unidade mogiana.

Formatura

A Associação Mogiana Oficina dos Aprendizes (Amoa) irá formar a sua 85ª turma, composta de 60 jovens, já devidamente capacitados para buscar o primeiro emprego no atual e concorrido mercado de trabalho. A solenidade de formatura acontecerá amanhã, às 14 horas, na sede do Lions Clube Estância, no Bairro Bela Vista. O governador do Distrito LC-5 do Lions, Luiz Carlos Paiva, irá participar da entrega dos certificados aos formandos.

Há vagas

Frequentadores da Catedral de Santana não conseguem entender por que o amplo estacionamento particular, localizado bem ao lado do templo, permanece fechado nas tardes/noites de sábados e manhãs de domingos, períodos em que geralmente acontecem casamentos e missas naquela igreja. A falta de locais para se estacionar naquela região da Cidade é uma realidade. Mas ainda não o suficiente para estimular a manutenção do estacionamento aberto.

Cotidiano



Frase

A operação abafa é uma realidade visível. Há os que não querem ser punidos e há um lote pior, os que não querem ser honestos.

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, sem se referir diretamente à decisão da Câmara de rejeitar a denúncia da PGR contra o presidente Temer