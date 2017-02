Uma palavra final sobre a duplicação da Mogi-Dutra

Informação

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) deve a Mogi das Cruzes uma palavra definitiva acerca da prometida duplicação do trecho final da Mogi-Dutra, no trecho entre as rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra. O motivo: um verdadeiro festival de notícias desencontradas envolvendo esta já prolongada novela, mal explicada desde o seu início. O vai e vem em torno das obras, sempre postergadas, já leva alguns anos. E um exemplo claro disso foram as duas mais recentes notícias, divulgadas por vias dignas de crédito, sobre o tema. Semanas atrás, o deputado federal Roberto de Lucena (PV), um ex-secretário do governador, após um encontro com seu antigo chefe, divulgou oficialmente, com base no que teria ouvido do próprio Alckmin, que as obras na rodovia teriam início já neste mês de fevereiro, pois haviam sido sanados os entraves causados por um parecer do Tribunal de Contas sobre a concorrência pública aberta para contratar a empresa que deverá executar os serviços. O deputado foi explícito em apontar o caso como solucionado e, com base em informações que teria recebido de Alckmin, revelou as informações otimistas a respeito da obra que, vale dizer, não foram confirmadas à época pelo DER. Semanas após a notícia, o próprio DER divulgou nesta segunda-feira que o edital de concorrência para duplicação da Mogi-Dutra estava sendo republicado, reagendando para 16 de junho a abertura das futuras propostas. No plano político, isso significa que alguém divulgou informações incorretas, faltando com a verdade na história. O deputado? O governador? O certo é que o imbroglio em torno do assunto continua. Afinal, quando alguém irá pôr um fim nas informações desencontradas sobre a obra. Por isso, a palavra de Alckmin seria a mais correta e confiável para se acabar de vez com a novela. Antes que ele acabe por ganhar um novo capítulo antes do esperado final feliz.

Política

Nos meios políticos de Brasília fala-se numa aliança PMDB-PSDB para as próximas eleições, com a seguinte chapa: Serra para governador do Estado, com Marta Suplicy e Paulo Skaf para o Senado. Temer sairia para presidente, com Aécio Neves de vice. PSD e outras agremiações de maior peso formariam a aliança. Neste quadro, restaria a Alckmin transferir-se para o PSB para se candidatar a presidente, numa chapa com seu vice, Márcio França.

Visita

O presidente da Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, visita hoje, às 16h30, as instalações da nova Escola do Sesi, Jardim Imperador, em Suzano. O prédio vertical construído no interior do Centro de Atividades do Sesi Max Feffer, irá atender aos alunos da escola que já funcionava no mesmo no endereço, juntamente com alunos de três escolas externas que eram mantidas pela entidade naquela Cidade. A instituição de ensino será inaugurada nos próximos meses, segundo o Sesi.

Apelo

O líder do DEM na Assembleia, deputado Estevam Galvão de Oliveira esteve visitando a nova comandante do CPAM-12, coronel Mônica Dias Ferreira. A visita foi protocolar, mas o político não deixou passar a oportunidade de reivindicar a instalação da 5ª Cia da Polícia Militar para o Distrito de palmeiras, em Suzano. Alegou que o local faz divisa com o ABC e merece atenção especial dos setores ligados à segurança pública.

Candidato?

O que levaria o ex-prefeito Junji Abe (PSD) a manter sua participação semanal no Radar Noticioso da Rádio Metropolitana? À primeira vista, há uma explicação clara para isso: o político que busca permanecer em evidência na mídia tem planos para o futuro. Uma candidatura a deputado pode estar nos projetos de Junji? No caso, numa dobradinha com o filho e atual vice-prefeito, Juliano Abe, que sonha com uma vaga na Assembleia Legislativa? O tempo dirá.

Cotidiano



Frase

O tambor faz muito barulho, mas é oco por dentro.

Aparecido Fernando de Binkerhoff Torelly, o Barão de Itararé (1896-1971), jornalista, escritor e primeiro humorista político do Brasil