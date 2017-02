Uma nova ofensiva para trazer o Sesc para Mogi

Informação

Muito mais que uma parceria para a realização de promoções em datas especialmente favoráveis para o comércio, a anunciada união entre Associação Comercial e Sindicato do Comércio Varejista de Mogi poderá ser também um passo importante para que a Cidade volte a lutar por um antigo sonho: um centro esportivo e cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc). Eterna aspiração do ex-presidente do Sincomércio, Airton Nogueira, falecido no final do ano passado, a unidade mogiana do Sesc já foi alvo de grandes campanhas na Cidade, mas sempre acabou esbarrando em questões burocráticas envolvendo o terreno que teria de ser oferecido pela Prefeitura Municipal para sediar o grande empreendimento. Com as duas entidades do comércio local respirando novos ares e se entendendo como não acontecia no passado, não há dúvidas de que essa união poderá fortalecer ainda mais a reivindicação de Mogi junto ao comando da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecesp). De outra parte, espera-se do atual prefeito mogiano todo empenho para facilitar ao máximo a definição de uma área adequada para que o Sesc possa levar adiante o projeto que vier a ser definido para a Cidade. Aliás, a conquista de uma unidade do Sesc pode ser considerado um marco (sem trocadilho) na administração de qualquer prefeito. P.S.- Este artigo já estava concluído quando chegou ao colunista a notícia sobre a visita do deputado estadual Marcos Damásio (PR) ao Sindicato do Comércio de Mogi, onde o parlamentar se colocou à disposição para ajudar no trabalho pelo Sesc. Também na tarde de ontem, integrantes da entidade iriam levar o tema para uma reunião com o prefeito Melo. Todas ações muito bem-vindas para se buscar alcançar aquele que foi o grande sonho de Airton Nogueira e que continua sendo uma grande aspiração da Cidade.

Líder

O experiente vereador José Antonio Cuco Pereira foi escolhido, na última quarta-feira, para ser o líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal. A decisão ocorreu por consenso entre os liderados, Pedro Komura, Claudio Miyake e Mauro de Assis Margarido. O líder será substituído ao final de cada ano para que todos os integrantes possam se revezar no cargo, exercendo suas prerrogativas.

Idealizador

A leitora Tereza Maria Frezatto Murakami liga para dizer que a atual igreja de Santa Rita, no Socorro, foi idealizada e projetada pelo padre Dioclécio Ribeiro da Silva junto com frequentadores que pagavam um carnê de R$ 900,00, divididos em dez parcelas. O padre Alessandro Campos realmente colaborou decisivamente para a construção, tempos depois, mudando parte da concepção original e ampliando o espaço inicialmente previsto.

Genéricos

De carona na reportagem do Fantástico, o deputado federal Roberto de Lucena (PV) está questionando a Anvisa e o Ministério da Saúde sobre os medicamentos genéricos, que segundo reportagem do programa, não possuem as quantidades de princípios ativos recomendadas. “Ingerir medicações que não façam o devido efeito pode trazer consequências catastróficas, retardando o tratamento e a cura, podendo levar o paciente à morte”, diz Lucena.

Ranking

O publicitário José Miguel Hallage comemora o mais novo ranking dos sete melhores rodízios de comida japonesa da Capital, divulgado pela Veja São Paulo, que colocou o seu restaurante, o Djapa, em segundo lugar entre os endereços mais estrelados da Cidade. Na lista encabeçada pelo Manihi Sushi, o espaço capitaneado pelo mogiano é enaltecido pelos 35 itens do cardápio, com destaque para o vinagrete de lula, ostras gratinadas, sashimis de dourado e polvo e também pelos temakis gigantões. Haja apetite.

Cotidiano



Frase

A ignorância, a cobiça e a má-fé também elegem seus representantes políticos.

Carlos Drummond de Andrade(1902-1987), poeta, contista e cronista brasileiro