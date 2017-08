Uma nova jornada

Artigos

Agosto é sempre um mês movimentado na Universidade Braz Cubas. É o período em que os nossos veteranos retornam às suas atividades acadêmicas e também damos boas-vindas aos calouros, que fizeram o vestibular de meio do ano. São muitos rostos novos no Campus com sonhos e expectativas diferentes, mas um objetivo em comum: se graduar na profissão que escolheram.

Para que tenham uma experiência mais agradável nesta fase de transição entre o ensino médio e o superior, a Universidade Braz Cubas planeja passo a passo como será a recepção e o acolhimento destes calouros. E como a instituição é contra a qualquer tipo de trote, a cada ano, promove uma atividade diferente para receber os alunos ingressantes.

Foi pensando nesse acolhimento que criamos o Start, evento de recepção dos calouros que faz parte do projeto ALFA, que acompanha os novos estudantes nos dois primeiros semestres e faz com que eles se apropriem da universidade e possam desenvolver todo seu potencial. Esse projeto, inclusive foi premiado com a medalha de bronze no Prêmio Nacional de Gestão Educacional & Prêmio Gestor Educacional do Ano (PNGE 2017).

No Start, professores, coordenadores e veteranos compartilham com os calouros suas experiências na universidade, esclarecem dúvidas sobre os cursos e profissões e mostram toda a infraestrutura do Campus. O carinho é tanto, que os calouros ganham um mapa para ajudar no seu deslocamento interno.

O Start, que foi realizado ontem, aconteceu em meio a um clima de alegria e descontração, com direito a música e diversos foods trucks. O evento fez com que a insegurança e o medo do novo ficassem em segundo plano, dando espaço para um sentimento de descoberta em relação aos novos parceiros de aula e futuros companheiros de profissão, aos novos professores e desafios que virão pela frente.

A Universidade Braz Cubas deseja a todos os calouros muita sorte nesta nova etapa de suas vidas. Sejam todos bem-vindos. Aos veteranos, desejamos mais um semestre de sucesso e novas realizações.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade de Mogi das Cruzes