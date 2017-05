Uma nova fase do Luzia

Editorial

Construído para ser um hospital universitário pelo ex-prefeito Manoel Bezerra de Melo, chanceler da Universidade de Mogi das Cruzes, e desapropriado pelo Governo do Estado no final da década de 1980 para se tornar, primeiro, um Ambulatório de Especialidades e depois um Pronto-Socorro, o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo viveu nessa semana um momento decisivo de sua história, com a inauguração do primeiro Centro de Oncologia da Região do Alto Tietê.

Trinta anos depois de o projeto inacabado, com a construção a do térreo e do primeiro andar, ter passado para as mãos do Estado, o serviço transformou-se no numa referência médica e hospitalar para uma população muito próxima de ultrapassar a casa dos dois milhões de pessoas.

Pesa nesse status a qualidade da assistência reconhecida pela opinião pública e, sobretudo pela classe médica. Mesmo os médicos que não atendem ali, recomendam o centro hospitalar gabaritado pelo time de especialidades e por seus recursos de diagnóstico, materiais e humanos.

O Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo completou em fevereiro passado, 26 anos de atividades. E exibe bons índices de aprovação pública, mesmo com os senões provocados pelas filas de espera, os corredores superlotados de macas com pacientes.

Com modernas instalações em três pavimentos, o Centro de Oncologia amplia a capacidade da quimioterapia (de 800 para 1,6 mil pacientes/mês) e passa a oferecer a radioterapia (300 sessões nesse momento, com projeção de chegar a 600, no final deste ano). Mesmo sem esse aparato, o Luzia vinha atendendo uma média de 90 novos pacientes com câncer.

São boas notícias para o futuro. Os índices de câncer têm aumentado absurdamente a partir do diagnóstico precoce, numa proporção de tal modo influente na vida das pessoas que, dificilmente se encontra uma pessoa que não tenha um familiar ou conheça alguém próximo enfrentando a doença.

Por isso, essa é uma excelente conquista para o presente porque há uma parcela de pacientes que se submete à penosa jornada em busca do tratamento em cidades como São Paulo. Agora, esse doente será tratado perto de casa, como garantiu o secretário de Estado da Saúde, David Uip.

Desde o descredenciamento do Hospital Dr. Flávio Isaías, em 2012, o governador e médico Geraldo Alckmin viu terreno para dar novo significado ao Hospital Luzia de Pinho Melo: transformá-lo num centro regional para o tratamento do câncer. E assim fez.

Houve atraso, mas bem instalado e moderno, a entrega do Centro de Oncologia faz história. O Hospital Luzia cresce em importância na promoção da saúde e da vida em Mogi e no Alto Tietê.